Zlatko med hårdhandskar

Zlatko Rihters återkomst till Skåne sätter avtryck. För ett par veckor sedan sparkade han MFF:s tränare och nu är det dags att byta vd för Cellavision. Han är styrelseordförande i bägge.

I fredags kväll skickade Cellavision i Lund ut ett pressmeddelande med beskedet att vd Simon Østergaard byts ut med omedelbar verkan. Ny vd från och med nu blir irländaren Steve Ferguson.

Zlatko Rihter

– Cellavision går in i ett nytt skede som kräver en ny typ av ledarskap. I bolaget finns mycket innovation som står inför kommersialisering, då krävs djup kommersiell kompetens och det har Steve Ferguson, säger Zlatko Rihter.

Steve Ferguson

Steve Ferguson har över 25 års erfarenhet av bioteknikbranchen och kommer senast från bioteknikbolaget Medix Biochemica där han varit vd sedan 2020. Simon Østergaard kommer att stanna kvar under en övergångsperiod.

Zlatko Rihter har själv varit vd för Cellavision och de senaste fem åren har han varit vd för Wallenbergägda Mölnlycke Healthcare. I april kom han tillbaka för att ta ordförandeposten i MFF och även i Cellavision.

Nu har du hunnit sparka både MFF:s tränare och Cellavisions vd på en månad. Är det här din ledarstil?

– Nej, jag är inte den typen, men nu blev det så. Vi hade i princip samma ledning i fem år på både Cellavision och Mölnlycke, säger Zlatko Rihter till Rapidus.

Var det du som initierade vd-bytet på Cellavision?

– Nej, rekryteringsprocessen var inledd när jag tillträdde i april, så det är inte jag som initierat den, men jag håller ju med om beslutet och det är jag som avslutat processen.

Att vd får gå på dagen ser alltid dramatiskt ut och som att vederbörande får sparken, hur kommenterar du det?

– Det här är ett vd-byte i samförstånd med Simon Østergaard. Han har gjort ett bra jobb i fem år och stannar kvar under en övergångsperiod.

Under Simon Østergaards ledning har Cellavisions aktie gått ned med cirka 60 procent. Han tillträdde på toppen 2021 efter en lång och mycket kraftig uppgångsperiod.

Den 21 april intervjuade Gunnar Wrede, Rapidus chefredaktör, Zlatko Rihter på scen under ett frukostevent med Danske Bank. Lyssna på inspelningen nedan och följ gärna Rapidus Live på Spotify.