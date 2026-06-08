Ny riktning för Doro

Doro, som ägs av norska Xplora, tar en ny riktning. Med nytillträdda vd:n Tommy Krznaric ska Malmöbolaget integreras i en större europeisk seniortech-satsning.

Norska Xplora köpte Doro i slutet av förra året. I samma veva avnoterades Doro från Stockholmsbörsen, och en över 30 år lång börsresa tog slut.

Tommy Krznaric

För en kort tid sedan köpte Xplora även den tidigare Doro-konkurrenten Emporia från Österrike, som också utvecklar seniortelefoni. Nu ligger båda bolagen alltså under samma ägare.

Xploras huvudprodukt är en smartklocka som också går att ringa med, tänkt för yngre barn, som ett begränsat och tryggare alternativ till en vanlig mobil. På senare tid har Xplora även lanserat en mobiltelefon för barn, utan internet, sociala medier och vanliga appar.

Family tech

– Vår ambition är nu att adressera hela familjen och bygga ett familjeekosystem inom family tech. Från föräldrar som köper sina barns första mobiltelefoner, till barn som sedan köper mobiltelefoner och assistanstjänster till sina föräldrar i takt med att föräldrarna bli äldre, säger Tommy Krznaric, som sedan den 1 mars är ny vd för Doro och alltså den som ska leda Malmöbolaget i den nya seniortech-satsningen.

– Nu är Xplora, Doro och Emporia samlade i en koncern med ett gemensamt syfte, vilket för Doro innebär en ny fas. Bolaget går från att främst vara känt för telefoner anpassade för seniorer till att bli en del av en bredare satsning på uppkopplade trygghets- och assistanstjänster för äldre och deras anhöriga.

– I seniortech-satsningen blir nya tjänster inom bedrägeriskydd, fjärrassistans och connectivity, alltså abonnemangstjänster, centrala tillväxtområden.

Fortsatt huvudkontor i Malmö

Doro har fortsatt huvudkontor i Malmö och har idag försäljningsverksamhet i 27 länder. Norden, Frankrike och Storbritannien är bolagets starkaste marknader.

– Vi har även närvaro i Tyskland och genom Xploras köp av Emporia får vi en stark och bred närvaro även i Österrike, Tyskland och Beneluxländerna.

– Samtidigt ökar den äldre befolkningsmängden i världen, vilket gör att vår målgrupp växer. Så vi ser stor potential framöver.

Databasen Eivora visar att Doros omsättning för 2024 låg på 843 miljoner kronor, med en vinst på 70,8 Mkr. Sedan Xploras uppköp av Doro redovisas siffrorna på gruppnivå och Tommy Krznaric avslöjar inga siffror för 2025. Om Xplora kommer göra fler förvärv säger han kort och gott:

– Vår ambition är att växa, och det kan göras organiskt eller genom uppköp.

Krznaric har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Sony Mobile/Sony Ericsson och kundtjänstföretaget Teleperformance.