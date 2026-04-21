I huvudet på Zlatko Rihter

Som nytillträdd MFF-hövding vill Zlatko Rihter inte bara bevara föreningsdemokratin, han vill utveckla den. Det sade han när han gästade Rapidus fullsatta frukostevent på torsdagen. Han utesluter inte att återvända operativt till näringslivet framöver.

Malmö FF:s nyblivna styrelseordförande mötte Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede i ett samtal på scen inför rekordpublik hos Danske Bank i Malmö.

Zlatko Rihter fick inledningsvis beta av några fotbollsrelaterade spörsmål. Pyroteknik på stadion är fortfarande förbjudet. Läktarkulturen är ”en larger than life-upplevelse när den är som bäst”. Vice lagkapten Pontus Janssons svåra knäskada blir en stor förlust, men föreningen har en bra spelartrupp.

Som MFF-ordförande blir man något av hela stadens pappa, menade Gunnar Wrede. Zlatko Rihter är en genuin malmöit, uppvuxen bland annat på Rosengård och i Oxie. Hans föräldrar flyttade till stan från det som i dag är Slovenien.

– De kom hit på 60-talet och skulle stanna några år. Det är därför jag heter Zlatko och min bror som är åtta år yngre heter Fredrik. Så det hände ju någonting där när de bestämde sig för att stanna. Det har jag fått leva med hela mitt liv. Stavat på väldigt många olika sätt, uttalat på ännu flera.

Samtliga i familjen, även han själv, har jobbat på dåvarande PLM. Han skriver under på Gunnar Wredes beskrivning ”invandrad arbetarklass”. Själv pluggade han i Lund med stöttning hemifrån och är utbildad civilingenjör samt, som han uttrycker det, ”nästan-ekonom”.

– Jag fick jobb så jag har en tenta kvar sedan -95 som jag aldrig tog.

Gambro gav insteg i medtech-branschen

Via en traineetjänst i ett av Wallenberg-sfärens bolag hamnade han på Gambro, vilket blev till en lång karriär inom medtech.

– Jag halkade in på det, men när man väl har fastnat är det svårt att komma därifrån. Det är fantastisk bransch.

Han lämnade Gambro i samband med att bolaget såldes till amerikanska Baxter.

– Det finns ju inte kvar så det får man ju säga är trist. Jag vet inte vad tanken var när de förvärvade det, men så här i efterhand blev det ju inte helt bra.

Så småningom värvades han till vd-posten på Cellavision. Vad har du med dig därifrån, undrade Gunnar Wrede.

– Jag hade varit i stora företag innan dess, där man fick en viss typ av support. Här fick man göra allt själv, man fick lyfta luren och fixa. Det är otroligt roligt att jobba i ett bolag där vad man än lanserade så var det nytt för världen och disruptivt. Det var sex fantastiska år.

Gunnar Wrede konstaterade att detta var åren då Cellavisions aktie gick starkt på börsen, och det sedan dess inte varit lika kul för ägarna.

– Nej, och jag har kvar mina aktier, så jag lider med företaget, svarade Zlatko Rihter.

Kommande vecka väljs han dessutom in i bolagets styrelse.

Vd på Mölnlycke när kaos kom till världen

De senaste åren har Zlatko Rihter lett Investor-ägda Mölnlycke som vd med uppdraget att strukturera om bolaget. Det gjordes under en period som präglades av pandemin och dess efterföljande svallvågor i världsekonomin. Sedan kom bland annat Rysslands invasion av Ukraina och därefter krig i Mellanöstern.

– Och sen kom mister Donald Trump till makten. Jag kan numera doktorera i tullar. Det har varit extremt stökigt de sista sex åren. Men vi lyckades faktiskt förbättra vår bottom line varje år, så det är väl positivt.

Lämnade du på grund av att du blev föreslagen som MFF-ordförande, frågade Gunnar Wrede.

Färdig med pendlingen

– Nej, som alltid är det många saker. Jag har ju min familj här nere, så jag har veckopendlat i sex år till Göteborg, och levt med en resväska i handen. Det sliter, man är inte tjugo längre. Nu har jag bestämt mig för att jag landar här nere och kommer ha min bas här.

Nu är det alltså till stor del Malmö FF som Zlatko Rihter kommer att lägga tid på. Det strategiska styrelsearbetet liknar i allt väsentligt vilket företag som helst, menar han. Skillnaden ligger i ägarbilden.

– Jag är en stor föreningsdemokratiförespråkare, annars skulle jag inte ha tagit uppdraget. Vi behöver hitta en föreningsdemokrati 2.0. Man pratar väldigt mycket om att bevara föreningsdemokratin, det är väldigt defensivt. Vi vill utveckla den.

”Även om svenska fotbollsklubbar skulle bolagiseras skulle ingen av dem vinna Champions League ändå:” zlatko rihter

Han är säger sig vara övertygad om att MFF kan utmana till exempel privatägda och affärsdrivna FC Köpenhamn med sin modell. Även om svenska fotbollsklubbar skulle bolagiseras skulle ingen av dem vinna Champions League ändå, anser han. Det ekonomiska gapet vore ändå för stort. Tricket är att hitta ett sätt att överträffa sig själv på planen.

Finns det på kartan att släppa in en privat minoritetsägare i MFF, frågade Gunnar Wrede.



– Jag har svårt att se det.

Zlatko Rihter utesluter inte att ta fler operativa jobb inom näringslivet framöver.

– Just nu har jag lyxen att kunna ta tid på mig och fundera på vad jag vill göra på längre sikt. Men jag kommer att ha min bas här i regionen.

