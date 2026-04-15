Mashup Day maxar storleken

På onsdagen drar den tredje omgången av Mashup Day igång på Malmö Live. Eventet samlar cirka 600 särskilt inbjudna investerare och startup-grundare från hela Europa.

– Vi har inte gett bort en enda biljett. Man måste nästan ha pratat med någon av oss och fått en länk skickad till sig för att komma in. Vi är väldigt noga med att antingen bygger man nånting eller så investerar man, säger medgrundaren Nino Subotic, till vardags på Minc-acceleratorn Fast Track Malmö.

Nino Subotic

Han står bakom eventet tillsammans med den tidigare Minc-medarbetaren Per Ögren och Melinda Elmborg, även hon med en bakgrund på Fast Track Malmö.

– Nytt för i år är att vi har en Robotics och Physical AI-dag där Jan-Erik Solem är co-host. Det är dit världen är på väg och något som alla pratar om i investerarvärlden.

Tretton olika robotikbolag kommer att visa upp sina produkter. Totalt 37 bolag pitchar på scen. Bland dem finns två Minc-bolag: Molnservice-bolaget NodeX och Celerblock, som arbetar med infrastruktur för e-handel baserat på AI.

– Vi gillar ju egentligen att inte ha så mycket på scen så det är en minut och en slide där folk bara får bara komma upp och säga vem de är och vad de gör, säger Nino Subotic.

Utöver de två dagarnas program på Malmö Live sker under veckan ett antal sidoevents på stan, både i Malmö och Köpenhamn. I många fall är de mer eller mindre spontant skapade av deltagarna själva.

– Vi har löprundor med Hampus Jakobsson, och Holy Greens-grundaren kör sallad och meditation i parken. Det är väldigt mycket saker som händer runt omkring.

Det är just alla möten, både formella och informella, som är själva målet med Mashup Day, menar Nino Subotic. Bland annat därför ska eventet inte heller bli större än de 600 deltagare som nu kommer.

– Det är en bra storlek för ett event där folk verkligen lär känna varandra, säger han.

Nino Subotic och Melinda Elmborg driver också investeringsbolaget Karaoke Club, där bland andra de nämnda Malmöprofilerna Hampus Jakobsson och Jan-Erik Solem ingår i nätverket av änglar.

– Vi har gjort tjugo investeringar på ett år. Vi är redan en av Nordens mest aktiva investerare i ängel-fasen, med investeringar som vi ofta hittar genom de här eventen och det community vi skapar, säger Nino Subotic.

Läs mer om Karaoke Club: