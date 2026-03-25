MFF-ordföranden flyttar hem

Zlatko Rihter, nyvald ordförande för Malmö FF, slutar som vd för Wallenbergjätten Mölnlycke. – Konsekvensen blir att jag kommer lägga mer av min tid i Malmö, säger han till Rapidus.

Mölnlycke är ett onoterat bolag som omsätter cirka 19 miljarder kronor och ägs av Patricia Industries, en del av Wallenbergbolaget Investor. Bolaget har säte i Göteborg och tillverkar förbrukningsvaror till vården som förband, kompresser och engångshandskar.

Zlatko Rihter har varit vd för Mölnlycke i fem år och tidigare var han bland annat vd för Lundabolaget Cellavision, samt haft höga poster på dåvarande Gambro i Lund.

Han valdes till ny ordförande för MFF så sent som den 6 mars.

– Det känns otroligt spännande. Det här är klubben i mitt hjärta så det är en otrolig ära. Jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med styrelsen och resten av teamet och se vad vi kan åstadkomma. Det kommer ta lite tid att sätta sig in i allt, men jag har suttit i styrelsen tidigare så jag har lite kunskaper med mig, sa Zlatko Rihter då i MFF:s pressmeddelande.

På tisdagen kom beskedet att han på eget bevåg säger upp sig från vd-jobbet på Mölnlycke. I sms till Rapidus skriver han:

– Efter drygt fem intensiva år, där vi genomfört en total transformation genom implementering av en decentraliserad affärsområdesmodell och där vi samtidigt har överträffat konkurrenterna, både vad gäller tillväxt och lönsamhetsutveckling, känns detta som ett naturligt tillfälle för en övergång. Företaget är i en stark position och organisationen är stabil. Det gör det till rätt tidpunkt för en ny ledare att ta över nästa fas av Mölnlyckes resa.

Rapidus svarar med följdfrågan om inte beslutet har att göra med MFF och Malmö. Han svarar:

– Jo, konsekvensen blir ju att jag nu kommer lägga mer av min tid i Malmö.

Zlatko Rihter kommer att gästa Rapidus nästa nätverksfrukost, den 21 april. Inbjudan kommer inom kort. Då får vi förhoppningsvis veta mer om hans beslut och vad han tänker göra nu, förutom att basa för MFF.