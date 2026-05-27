Kjell Groups vd om kamikaze-uppdraget

Senast om tre år ska läget för den pressade elektronikkedjan Kjell & Company vara helt annorlunda. Det säger vd Sandra Gadd, som tagit på sig kamikaze-uppdraget att vända Kjells störtdykning till uppgång.

Sandra Gadd mötte på onsdagsmorgonen Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede i ett samtal på scen på Danske Banks kontor bakom Malmö central. På ”krypavstånd” från Kjell Groups huvudkontor där Sandra Gadd sedan i höstas är vd.

Hon är i grunden utbildad revisor och inledde karriären med nio år på Deloitte. Hon protesterar inte mot att kallas ”siffernisse”.

– Siffror är grunden, det är fortfarande det man lutar sig mot när man vill ha lugn och trygghet i själen, sa Sandra Gadd.

2016 bytte hon Deloitte mot Boozt där hon sedermera blev finanschef.

Boozt motsatsen till Deloitte

– Jag fick först den coolaste titeln jag haft i min karriär, transformation manager. Uppdraget var att förbereda börsnoteringen vi gjorde i maj 2017. Det var ett bra mellansteg när man kommer från revisorsyrket. Boozt är motsatsen till Deloitte i form av entreprenöriell anda, inte så mycket processer och rutiner utan mer ”get shit done”.

I augusti förra året lämnade hon Boozt för att bli vd för Kjell Group.

– Jag hade en plan för när jag skulle sluta på Boozt, oberoende av vad jag skulle ha för annat uppdrag. Jag ville bli färdig med ett förhållande innan jag gick in i ett annat. Och jag kände mig klar.

Kamikaze-uppdrag

Gunnar Wrede konstaterade att Kjell-aktien tappat mer än 80 procent av värdet sedan noteringen 2021 och menade att vissa skulle kalla vd-jobbet ett kamikaze-uppdrag.

Sandra Gadd sa att tanken slagit henne också. Så varför tog hon jobbet? Möjligheterna ser hon dels i det starka varumärket med butikspersonal känd för hög service- och kunskapsnivå, dels i ett sortiment med för elektronikbranschen hög andel egna varumärken.

– Det möjliggör en bruttomarginal på en nivå som vi ska kunna tjäna pengar på. Och vi har en jäkla massa kunder och människor som faktiskt vill att det ska gå bra för bolaget.

Sitter i Hemnets styrelse

Hon sitter också i Hemnets styrelse, ett bolag som även det haft det tufft på senare tid, och hon ser likheter med Kjell.

– Det är väl det jag gillar, varumärken som behöver lite omsorg men som är väldigt folkliga.

– Vi har en ny vd där också och det händer väldigt mycket, men vi har hård press utifrån med en aktiekurs som dalat. Det är utmanande och jättespännande. Jag är inte den som tycker att det är så kul när det bara flyter på, då kan man inte bidra med så mycket.

Kjells grundproblem

Varför har det då inte funkat för Kjell & Company? Sandra Gadd lyfter tre grundproblem.

– Funkar inte sortimentet så funkar ingenting annat och det är där vi har börjat. Vilka varor har vi, vilka ska vi inte ha, vilka är vår bas? En annan del är vårt vår lager. Vi flyttade i januari och bytte från helt manuellt plockat lager, den investeringen borde man kanske ha gjort lite tidigare. Nästa steg är butiksnätverket. Ska vi vara på exakt de här ställena? Hur är konceptet? Hur ska vi jobba med säljarna?

Du satt ju själv i styrelsen några år, hur kunde det gå så illa? undrade Gunnar Wrede.

– Ja och jag hade ju åsikter om det, det var väl därför jag fick det här jobbet. Men det är ingenting vi har hittat som inte går att göra något åt. Det är ju det fina.

Hårdhandskar direkt

Hennes vd-tid inleddes med en rejäl nedskrivning och uppsägningar. Är det så man gör när man tillträder som vd i ett turn-around case, rent bord direkt? frågade Gunnar Wrede.

– Jag hade ju insyn i bolaget och hade hunnit skapa mig en bild av vad som behövde göras. Det funkar inte bara att fixa symptomen när man har kommit dit vi har kommit, utan man måste göra om det från början och gå åt det som inte fungerar.

Ny storägare

Kjell Group tog nyligen in lite mer än 200 miljoner kronor i en nyemission. In som ny storägare och styrelseordförande kom Rustas avgående vd Göran Westerberg. Och även om aktien är kraftigt ner sedan noteringen så har kursen i alla vänt uppåt den senaste tiden.

– Vi har fyra stora ägare och det här är ju personer av kött och blod bakom dem. Då vill man ju väldigt gärna göra det bra. Så det är lite blandat, press och förtroende. Jag tänker att det är så det ska vara. Därför ska vi bara in i fabriken och leverera.

Ger turn around-resan tre år

Hur lång tid har du gett den här turn around-resan? undrade Gunnar Wrede avslutningsvis.

– Vi ska ha kommit en rätt bra bit på tre år, har vi inte det så kanske jag ombeds att lämna eller så gör jag det själv. Jag har ingen tydlig KPI på det, men det är klart att på tre år så ska det se väldigt mycket annorlunda ut.