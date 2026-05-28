Ny bottennotering för Malmö

Malmö stad fortsätter att halka efter i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat medan de andra storstäderna stiger i listan. Sveriges bästa företagsklimat finns i en annan skånsk kommun.

I årets upplaga av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner, som baseras på en sammanvägning av företagsenkäter och statistik, går det bättre för både Stockholm (upp 25 platser) och Göteborg (7) jämfört med förra årets ranking.

Men Malmö fortsätter att rasa, från 193:e till 207:e plats, vilket enligt Svenskt Näringslivs pressmeddelande ”är stadens i särklass sämsta placering sedan undersökningen inleddes år 2001. Och nedgången sker bland annat efter försämring av kommunens service och bemötande.”

AI-genererad

Malmö är nu storstaden med sämst företagsklimat i landet, enligt rankingen. Bäst företagsklimat i hela Sverige finns däremot i Höganäs, som klättrar upp från en tredjeplats i fjol. Staffanstorp hamnar på fjärde plats och Båstad på sjundeplatsen.

De skånska kommuner som klättrar mest i rankingen är Svalöv, som går från plats 174 till 106, Perstorp (95 till 41) och Skurup (85 till 40).

Alla skånska kommuner

Källa: foretagsklimat(punkt)se

Kommun Ranking 2026 Ranking 2025 Höganäs 1 3 Staffanstorp 4 5 Burlöv 7 4 Landskrona 11 11 Vellinge 13 14 Svedala 14 17 Ängelholm 22 16 Båstad 33 53 Skurup 40 85 Perstorp 41 95 Kävlinge 44 69 Tomelilla 60 54 Östra Göinge 71 56 Helsingborg 103 129 Lund 104 112 Svalöv 106 174 Klippan 108 78 Åstorp 117 75 Höör 119 113 Lomma 136 67 Örkelljunga 145 107 Trelleborg 181 171 Hörby 182 194 Bjuv 197 145 Malmö 207 193 Eslöv 216 170 Sjöbo 222 184 Ystad 244 240 Hässleholm 249 217 Kristianstad 251 252 Simrishamn 252 267 Bromölla 272 243 Osby 283 270

Sverige bästa företagsklimat, tio i topp

Kommun Rankning Förändring, jmf i fjol Höganäs 1 +2 Vårgårda 2 -1 Danderyd 3 -1 Staffanstorp 4 +1 Trosa 5 +4 Täby 6 iu Burlöv 7 -3 Solna 8 +5 Härryda 9 +1 Götene 10 -3

Storstadskommunerna