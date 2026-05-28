Ny bottennotering för Malmö

Malmö stad fortsätter att halka efter i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat medan de andra storstäderna stiger i listan. Sveriges bästa företagsklimat finns i en annan skånsk kommun. 

I årets upplaga av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner, som baseras på en sammanvägning av företagsenkäter och statistik, går det bättre för både Stockholm (upp 25 platser) och Göteborg (7) jämfört med förra årets ranking. 

Men Malmö fortsätter att rasa, från 193:e till 207:e plats, vilket enligt Svenskt Näringslivs pressmeddelande ”är stadens i särklass sämsta placering sedan undersökningen inleddes år 2001. Och nedgången sker bland annat efter försämring av kommunens service och bemötande.”

AI-genererad

Malmö är nu storstaden med sämst företagsklimat i landet, enligt rankingen. Bäst företagsklimat i hela Sverige finns däremot i Höganäs, som klättrar upp från en tredjeplats i fjol. Staffanstorp hamnar på fjärde plats och Båstad på sjundeplatsen. 

De skånska kommuner som klättrar mest i rankingen är Svalöv, som går från plats 174 till 106, Perstorp (95 till 41) och Skurup (85 till 40). 

Alla skånska kommuner

Källa: foretagsklimat(punkt)se

KommunRanking 2026Ranking 2025
Höganäs13
Staffanstorp45
Burlöv74
Landskrona1111
Vellinge1314
Svedala1417
Ängelholm2216
Båstad3353
Skurup4085
Perstorp4195
Kävlinge4469
Tomelilla6054
Östra Göinge7156
Helsingborg103129
Lund104112
Svalöv106174
Klippan10878
Åstorp11775
Höör119113
Lomma13667
Örkelljunga145107
Trelleborg181171
Hörby182194
Bjuv197145
Malmö207193
Eslöv216170
Sjöbo222184
Ystad244240
Hässleholm249217
Kristianstad251252
Simrishamn252267
Bromölla272243
Osby283270

Sverige bästa företagsklimat, tio i topp

KommunRankningFörändring, jmf i fjol
Höganäs1+2
Vårgårda2-1
Danderyd3-1
Staffanstorp4+1
Trosa5+4
Täby6iu
Burlöv7-3
Solna8+5
Härryda9+1
Götene10-3

Storstadskommunerna

KommunRankningFörändring, jmf i fjol
Stockholm126+25
Göteborg193+7
Malmö207-14
Emiliano Strauss
