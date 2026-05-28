Ny bottennotering för Malmö

Malmö stad fortsätter att halka efter i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat medan de andra storstäderna stiger i listan. Sveriges bästa företagsklimat finns i en annan skånsk kommun.
I årets upplaga av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner, som baseras på en sammanvägning av företagsenkäter och statistik, går det bättre för både Stockholm (upp 25 platser) och Göteborg (7) jämfört med förra årets ranking.
Men Malmö fortsätter att rasa, från 193:e till 207:e plats, vilket enligt Svenskt Näringslivs pressmeddelande ”är stadens i särklass sämsta placering sedan undersökningen inleddes år 2001. Och nedgången sker bland annat efter försämring av kommunens service och bemötande.”
Malmö är nu storstaden med sämst företagsklimat i landet, enligt rankingen. Bäst företagsklimat i hela Sverige finns däremot i Höganäs, som klättrar upp från en tredjeplats i fjol. Staffanstorp hamnar på fjärde plats och Båstad på sjundeplatsen.
De skånska kommuner som klättrar mest i rankingen är Svalöv, som går från plats 174 till 106, Perstorp (95 till 41) och Skurup (85 till 40).
