Han söker nya investerare

First North-noterade Crunchfish tar in 15 miljoner kronor i en företrädesemission som garanteras av bolagets ordförande och vd. Samtidigt söker bolaget nya ”strategiska investerare” och siktar på ytterligare upp till 50 Mkr.

Den aktuella företrädesemissionen är till 80 procent garanterad av Granitor Growth Management, där Crunchfishs styrelseordförande Göran Linder är vd. Resterande 20 procent garanteras av vd Joachim Samuelsson personligen. Båda väljer att utöver sina teckningsrätter frivilligt överteckna och därigenom garantera utfallet.

Joachim Samuelsson

– Vi sätter kursen på 3 kr och den stängde igår på 2,70. Alla får chansen, men vi säger samtidigt till marknaden att vi tar alltihop om ingen annan tecknar, säger Joachim Samuelsson.

Crunchfish öppnar för möjligheten för ytterligare en runda under 2026, riktad till nya ”strategiska” investerare.

– De 15 miljonerna räcker 2026, men vi har ett intresse redan nu från strategiska branschspelare att investera. Vi har sagt 20-50 miljoner till, det skulle kunna täcka oss för hela 2027 och även 2028, om beloppet hamnar i det övre intervallet. Men framförallt är det drivet av att vi tror att vår utrullning kan gå snabbare om vi hittar rätt aktör.

Kortbetalningar offline

Malmöbaserade Crunchfish utvecklar en teknik i för digitala betalningar offline. Kortfattat innebär den att reservationer av tillgängliga banktillgodohavanden görs i förväg för att kunna användas i offline-läge.

Fördelarna jämfört med existerande system är bland annat att kreditriskerna minskar samtidigt som de reserverade pengarna stärker bankens balansräkning utan att kosta något. Det skapar en attraktiv affärsmodell, menar Joachim Samuelsson.

– Guldet i vårt system är reserveringarna. Vår lösning kostar inte pengar, den skapar pengar till ekosystemet och där vill vi vara med och dela på vinsten.

Han menar också att oron i omvärlden och nu senast kriget i Mellanöstern medverkar till att sätta fingret på varför tekniken behövs.

– Vi måste bygga mycket mer robusta betalsystem. Och där råkar vi ha den bästa lösningen i världen för det.

Hoppas på intäkter i år

Joachim Samuelsson tror att intäkterna ska börja rulla in under 2026, och det är i det ljuset den kommande rundan ska ses.

– Det är alltid svårt att säga men jag har gott hopp om att vi börjar sätta affärer i marknaden redan i år. Egentligen är det inte pengarna vi är ute efter utan det är snarare att få in en stark strategisk aktör som kan hjälpa oss med att distribuera det här ännu snabbare i marknaden.

Största ägare i Crunchfish före den nu aktuella rundan är finansmannen Mohammed Al-Amoudis Corespring Invest, där ordförande Göran Linder också är vd, med vd Joachim Samuelsson med bolag som näst största aktieägare.

Enligt ägardatabasen Eivora har Crunchfish rest totalt cirka 330 miljoner kronor i nyemissioner sedan 2014, inklusive den aktuella emissionen.