Zaplox får ny vd

Det digitala lås-bolaget Zaplox i Malmö har rekryterat en ny ordinarie vd efter nästan ett år med en tillförordnad. Ny vd blir Daniel Teymouri som hämtas från en IT-konsult i Stockholm.

I april förra året meddelade Zaplox att dåvarande vd Tess Mattisson valt att gå till en tjänst hos kunden Assa Abloy. Några månader senare stod det klart att verksamheten hade så stora problem att bolaget tvingades upprätta en kontrollbalansräkning.

I augusti visade denna kontrollbalansräkning att det fanns tillräckligt eget kapital och dessutom att någon nyemission inte var nödvändig. Under den perioden har bolaget styrts av styrelseledamoten Otto Wetterlin som tf vd.

Daniel Teymouri

Nu meddelar styrelsen att Daniel Teymouri utsetts till ny vd från och med den 1 april 2026. Otto Wetterlin övergår då till att enbart vara styrelseledamot i bolaget.

Daniel Teymouri kommer närmast från IT-konsulten Pdsvision med säte i Stockholm, där han haft ledande kommersiella roller.

”Daniel är en ledare som passar mycket väl in i det skede Zaplox befinner sig i. Han kombinerar ett starkt kommersiellt driv med förmågan att bygga struktur och leda organisationer i förändring. Styrelsen är övertygad om att Daniel är rätt person att ta vid och driva Zaplox vidare i nästa fas”, skriver styrelseordförande Jonas Härdner i ett pressmeddelande.