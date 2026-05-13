Apsis-grundarens liv som affärsängel

Anders Frankel grundade och sålde mjukvarubolaget Apsis. Idag är han affärsängel med det egna investeringsbolaget Good Investments. I en sällsynt intervju berättar han för Rapidus om sin investeringsfilosofi.

Anders Frankel brukar inte figurera i media. Men för Rapidus berättar han om sina innehav, vilka bolag som är han tycker är värda att gå in i och om livet som affärsängel.

Som grundare av Apsis är Anders Frankel ett välkänt namn inom teknik- och mjukvarubranschen. De senaste åren har han jobbat med att internationalisera och expandera svenska impact- och SaaS-bolag, både i sin tidigare roll som ordförande i Position Green och som investerare i det egna bolaget Good Investments.

Frankel grundade mjukvarubolaget Apsis 2001 och sålde det till norska riskkapitalbolaget Norvestor 2010.

Såddinvesterare

– Good Investments är ett holdingbolag skapat för att hjälpa och investera i lokala bolag i tidiga skeden, säger han.

I portföljen finns idag tre skånska bolag: Foodtel i Helsingborg som arbetar med att minska matsvinn, Klang AI i Helsingborg som erbjuder en AI-driven transkriberingstjänst och Lundabolaget Parlametric som arbetar med AI-analys.

Utöver dessa består portföljen av proptech-bolaget Plant i Stockholm och det egna bolaget Boardr, en styrelseportal för tillväxtbolag. Anders Frankel är styrelseordförande i samtliga bolag.

– Jag vill inte enbart investera i roliga idéer och bra folk, jag vill även kunna bidra till verksamheten. Exempelvis med aktivt stöd genom styrelsearbete och operativ rådgivning. Därför går jag in i bolag där jag kan ta en styrelseroll.

Mjukvarubolag i fokus

– Good Investments investerar i och arbetar aktivt med SaaS- och AI-bolag som gör världen bättre.

Hur stor andel Anders Frankel tar i varje bolag är enligt honom själv väldigt olika beroende på kontexten, och han säger att han vill ta en ”meningsfull del”.

– Att hitta bolag är ganska knepigt, särskilt inom mjukvarubranschen. Ofta hittar jag bolag genom rekommendation.

Två Malmö-exits

Good Investments har avslutat innehav i flera bolag som är välkända för Rapidus läsare. På exit-listan finns bland andra Malmöföretagen Position Green som har byggt sin affär på att hjälpa företag med hållbarhetsrapportering och IT-säkerhetsföretaget Nimblr.

– Jag gör en exit när bolagsgrundarna själva går ur. Nimblr plockades upp av Monterro och Position Green fick ju norska storägare. Vid sådana uppköp är det många mindre ängelinvesterare som lämnar och för egen del känner jag att det är bättre att lämna när jag inte längre har något att tillföra.

Databasen Eivora visar på innehav för Good Investment om 6,2 procent till ett estimerat värde på 1,2 miljoner kronor i Parlametric, 2,35 procent i Foodtel till ett estimerat värde på 2 Mkr och 7,67 procent i Klang AI till ett estimerat värde på 3,7 Mkr.