Ny storägare i Beammwave

Lundabolaget Beammwave tar in 20 miljoner kronor från en ny storägare. Dessutom siktar man på nära 52 miljoner till från befintliga ägare.

Med den riktade nyemissionen på 20 Mkr får Beammwave in Meta Space Fund som ny storägare. Bakom fonden står Kalmarbaserade AIFM Group.

Stefan Svedberg

– Det är en fond som har en inriktning som är attraktiv då de har innehav som i allra högsta grad är deeptech. Vi trivs rätt bra i det sällskapet och den portföljen. Det ger oss både stadga och likviditet, säger vd Stefan Svedberg.

Men det är inte så att Beammwave egentligen behöver pengarna.

– Vi gör en nyemission ur ett styrkeförhållande för att stärka cap-tabellen (ägarlistan reds anm). I alla emissioner är det ett av målen och i det här läget när vi faktiskt har rätt så mycket pengar i kassan så var det huvudmålet.

Deeptech-bolaget Beammwave utvecklar ett chip som riktar en radiosignal mellan sändare och mottagare. Tekniken är nödvändig när mobilnät kommer i upp i högre frekvenser, som i kommande 6G-nät. Bolagets teknik är digital, till skillnad från dagens som är analog, vilket ska ge bättre prestanda.

Utöver den riktade emissionen ska en företrädesemission genomföras, som, om den blir fulltecknad, tillför ytterligare 51,7 Mkr. Teckningskursen är i båda fallen 11,50 kronor, som kan jämföras med stängningskursen på måndagen som låg på 13,78 kronor.

– Då har vi gett befintliga aktieägare chansen att vara med. Vi är beredda att gambla med hur mycket den blir tecknad, det viktiga där är inte pengarna. Vi tackar inte nej om befintliga ägare vill vara med och bidra, men om de inte vill det har vi inte lagt pengar på att garanter, säger Stefan Svedberg och tillägger:

– Som vilken vd för litet olönsamt bolag som helst är jag jätteglad för de pengar jag kan få. Men vi står absolut inte och faller med dem.

Välfinansierad industrialisering

I somras gav en finansieringsrunda bolaget 85 Mkr, vilket Rapidus tidigare berättat om.

Den industrialisering av teknologin som Stefan Svedberg då aviserade, enkelt uttryckt förmågan att kunna leverera stora volymer av bolagets chip, pågår sedan dess.

Han säger att Beammwave även utan den nya rundan hade en runway ”en bit in i 2027” då industrialsieringsfasen ska vara slutförd.

– Men vi stärker naturligtvis industrialiseringsfasen ytterligare och ger oss en buffert för oförutsedda händelser. Det ger oss också möjligheten att ta hand om lite mer av det intresse vi har och som vi inte orkat ta hand om eftersom vi satsat alla resurser på industrialiseringen.

Beammwave är noterat på First North. Kursen föll på tisdagsmorgonen efter beskedet om nyemissionen och var strax före lunch ner nära 11 procent.

Stefan Svedberg och Beammwave har tidigare gästat Rapidus podd Lejonkulan. Lyssna på avsnitten nedan och glöm inte att följa podden på Spotify och Podcaster.