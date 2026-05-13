Spiideo-utmanare söker pengar

Ängelholmsbolaget Gamecam utvecklar ett AI-drivet kamerasystem som automatiskt spelar in, livestreamar och analyserar idrott. Nu vill bolaget ta in kapital för att skala internationellt.

Gamecam söker enligt en investerarpresentation 1 miljon euro till en pre-money-värdering på 5 miljoner euro. Hälften är enligt Magnus Jansson, Gamecams medgrundare och vd, säkrat av bolagets befintliga ägare med en New York-baserad VC-firma i spetsen.

Enligt databasen Eivora ingår i ägarlistan även Jozy Altidore och Bobby Wood, före detta fotbollsproffs från USA, samt Alexander Lee som har bakgrund i VPN-jätten Private Internet Access.

Kamera för padelbanor

Pengarna från emissionen ska bland annat gå till internationell expansion med bolagets huvudprodukt Gametraq. Det är en takmonterad kamera för padelbanor som med hjälp av AI spelar in matcher, tar fram highlights, spelaranalys och livestreamar matchen.

Systemet följer spelare, bollbanor och slag i realtid och levererar statistik som rörelsemönster, missade slag och positionering. Bolaget beskriver tekniken som ett sätt att göra padelbanan till en ”smart arena”, där video och data blir en del av upplevelsen för både spelare och publik.

Magnus Jansson

– Vi har mer än 100 kunder, där majoriteten finns i Mellanöstern, Asien och Europa. Vi har två kunder i Sverige, sportklubbar investerar väldigt lite i teknik här, säger Magnus Jansson, serieentreprenören som också ligger bakom drönarbolaget Raven tech.

Camera-as-a-Service

Han säger att Gamecam omsatte cirka 4 miljoner kronor 2025, upp från 2,4 Mkr 2024. Uppgången har skett samtidigt som bolaget gått över till prenumerationsmodell, eller Camera-as-a-Service som de kallar det.

– Vi har nu helt gått över till CaaS-modellen och har sett en femdubbling av sålda abonnemang efter den övergången, säger Magnus Jansson.

Inte bara padel – partner med PSG

Även om bolaget idag riktar in sig på padel ser Magnus Jansson sporten bara som en inkörsport för Gamecam. Kameratekniken och grundteknologin fungerar lika bra med andra sporter, inte minst andra racket-sporter.

I ett sidoprojekt har Magnus Jansson och Gamecam slutit ett avtal med fotbollsgiganten (och Champions League-finalisten) Paris Saint-Germain för att ta fram ett bildanalyssystem för spelaranalys som fansen ska kunna ta del av.

”Spiideo gör det väldigt annorlunda”

Gamecam är inte ensam inom branschen i Skåne. I Lund finns Spiideo, som omsätter en bra bit över 200 Mkr per år och värderades till 1,2 miljarder kronor i sin senaste nyemission.

I jämförelse med Spiideo positionerar Magnus Jansson Gamecam som mer specialiserat på ”high-end fan engagement”, det vill säga att skapa personliga och digitalt förstärkta upplevelser för fansen.

– Spiideo gör sin grej och vi gör det väldigt annorlunda. Vi använder inte övervakningskameror från Axis med väldigt låg FPS, utan fem höghastighetskameror för att bygga avancerade tjänster för fan engagement.