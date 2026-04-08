Avionero tar sats mot börsen

Flygbokningsutmanaren Avionero öppnar en pre-IPO-runda inför en listning på någon av SME-listorna i Sverige. – Vi tänkte starta en ny trend, säger Avioneros grundare och vd Lars Kristensson.

Avionero är en Malmöbaserad utmanare till sajter som Momondo, Flygresor och Skyscanner. Lars Kristensson beskriver tjänsten som tekniskt och funktionellt överlägsen, med användarvänliga funktioner som konkurrenterna saknar.

Men intäkterna har inte tagit fart ännu. Bolaget omsatte i fjol knappt 1,5 miljoner kronor med 4,5 Mkr i förlust. Sedan den olägliga lanseringen under pandemin har bolaget dock växt i varumärkeskännedom och det Lars Kristensson kallar ”gratis intäkter”.

– Det är allt fler som söker upp oss på egen hand och faktiskt väljer att boka sina resor via sajten. Detta har ökat linjärt med den ökade varumärkeskännedomen.

Han säger att Avioneros välgörenhetssatsning, som Rapidus rapporterade om, gav stor effekt i det hänseendet.

Vill till börsen

Målet med noteringen är att öka Avioneros synlighet och tillgång till kapital för att rampa upp marknadsföringen, bli störst i Sverige och sedan expandera i Europa.

– Marknaden ligger helt rätt och vi känner att det är rätt tajming att gå till börsen nu.

Få bolag går till börsen för tillfället, samtidigt som flygbranschen pressas av höga priser på bränsle och flygplan. Varför känner ni att tajmingen är rätt för er?

– Faktum är att det är precis de sakerna du nämner. Det blir dyrare att resa, men behovet och önskan om att resa är högre än någonsin och än så länge är 2026 ett rekordår för resor globalt. Efterhand som det blir dyrare skapas också ett större behov av att hitta de bästa resorna, säger Lars Kristensson.

Med den aktuella emissionen hoppas bolaget få in 8 Mkr med en värdering på 25 Mkr innan emissionen (pre money). Expansionen kommer dock att kosta betydligt mer än så.

Enligt den ekonomiska översikten i emissionsmemorandumet beräknas bolaget nå break-even under 2027 och positivt resultat 2028. 2026-2027 förväntas resultera i totalt över 30 miljoner kronor i förlust på grund av marknadsföringskostnader.

– Vi jobbar väldigt varumärkesfokuserat och experimenterar i ett flertal kanaler. Just nu ser vi att videoformatet har mest kraft och framför allt Youtube-reklam.