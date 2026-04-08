Hon siktar på fler förvärv

Carolina Faxe siktar på fler förvärv efter köpet av franska Distrisoft. I avsaknad av marknad för en exit av edtech-bolaget Tictac Learn är det lika bra att biffa upp omsättning och vinst.

Preliminära siffror för fjolåret visar att Tictac Learn har en marginal på 16 procent. Omsättningen ligger en bra bit över 300 miljoner kronor, och i år väntas den passera halvmiljarden, tack vare köpet av franska Distrisoft.

– Det går väldigt bra för oss, konstaterar vd Carolina Faxe.

Carolina Faxe

I förra veckan skrev Rapidus att Tictac Learn i Malmö köper Distrisoft, en fransk återförsäljare av lärteknologi och mervärdestjänster inom lärande.

Köpet är ett i raden förvärv som Tictac gjort de senaste åren. 2022 klev Tictac in på de danska och tyska marknaderna genom förvärv av bolagen Key2Know i Danmark och Interlake i Tyskland.

Distrisoft-köpet ökar Tictacs omsättning med mer än 30 procent, och bolaget förväntas överstiga 500 miljoner kronor i omsättning under 2026. Men även fjolåret blev ett vinstår för Tictac.

Vinst 56 Mkr

– För 2025 landar omsättningen på 340 miljoner kronor, med en vinst på runt 56 miljoner, säger Carolina Faxe.

Och med en välfylld kassa utesluter hon inte fler förvärv. Italien, Spanien, Benelux-länderna och Schweiz nämns som potentiella framtida marknader.

– Vi har sagt att vi först ska få händerna om den franska marknaden, som har en enorm potential. Med det är inte omöjligt att vi gör fler förvärv.

Mål att växa 20 procent per år

– Det är vår absoluta ambition. Vårt tillväxtmål är att växa organiskt med 20 procent per år. Förvärv är en addon på detta.

TicTac har gått från ett småskaligt e-learningföretag till en av norra Europas ledande leverantörer av digitala utbildningsplattformar och utbildningar. Bolaget utvecklar plattformar och helhetslösningar för digitalt lärande för företag och organisationer, inom det så kallade edtech-segmentet.

Tictac har i dag runt 6 000 kunder, över en miljon slutanvändare och totalt cirka 90 anställda. När Carolina Faxe köpte bolaget 2009 hade det tre anställda och 3 Mkr i omsättning. 17 år har gått sedan dess, och Tictac har gått med vinst varje år.

– Nästa stora mål är att nå 1 miljard i omsättning inom fem år.

I dag äger Carolina Faxe tillsammans med bolagsledningen 40 procent av Tictac, resterande 60 procent av aktierna köptes 2021 av den brittiska riskkapitaljätten Bridgepoint för cirka 60 Mkr.

Exitplaner på is

Carolina Faxe får utmärkelsen årets Rapidusföretag 2024

2024 utsågs Tictac till Årets Rapidusföretag. Då sa Carolina Faxe att Bridgepoint inte är en evig ägare och antagligen gör en en exit senast 2026.

– Då hittar vi en ny ägare som kan ta bolaget till nästa nivå, sa hon då.

Så frågan är om det blir någon exit i år?

– Det går som sagt väldigt bra för oss. Vi omsätter en halv miljard och just här och nu finns varken några exit- eller börsplaner, säger Carolina Faxe.