tisdag 31 mars 2026

Tictac passerar halv miljard

Tictac Learn köper franska Distrisoft. Därmed ökar edtech-bolaget omsättningen med 30 procent, som i år förväntas passera 500 miljoner kronor.

TicTac i Malmö har gått från småskaligt e-learningföretag till en av norra Europas ledande leverantörer av digitala utbildningsplattformar och utbildningar.

Carolina Faxe

2022 klev Tictac in på de danska och tyska marknaderna genom förvärv. Nu går Malmöbolaget in i Frankrike genom köpet av Distrisoft, en fransk återförsäljare av lärteknologi och mervärdestjänster inom lärande.

”Förvärvet stärker vår långsiktiga strategi att konsolidera marknaden för digitalt lärande i Europa. Den franska marknaden är en nyckelmarknad som kompletterar Tictacs befintliga verksamhet i Norden och DACH-regionen”, kommenterar vd Carolina Faxe i pressmeddelande.

Förvärvet ökar Tictacs omsättning med mer än 30 procent och bolaget förväntas överstiga 500 miljoner kronor i omsättning under 2026. När Carolina Faxe köpte Tictac 2009 hade bolaget tre anställda och 3 Mkr i omsättning.

Bolaget utvecklar plattformar och helhetslösningar för digitalt lärande för företag och organisationer, inom det så kallade edtech-segmentet.

Rapidus har sökt Carolina Faxe för en kommentar.

Martin Linderoth
Tictac passerar halv miljard

Tictac Learn köper franska Distrisoft. Därmed ökar edtech-bolaget omsättningen med 30 procent, som i år förväntas passera 500 miljoner kronor.

TicTac i Malmö har gått från småskaligt e-learningföretag till en av norra Europas ledande leverantörer av digitala utbildningsplattformar och utbildningar.

Carolina Faxe

2022 klev Tictac in på de danska och tyska marknaderna genom förvärv. Nu går Malmöbolaget in i Frankrike genom köpet av Distrisoft, en fransk återförsäljare av lärteknologi och mervärdestjänster inom lärande.

”Förvärvet stärker vår långsiktiga strategi att konsolidera marknaden för digitalt lärande i Europa. Den franska marknaden är en nyckelmarknad som kompletterar Tictacs befintliga verksamhet i Norden och DACH-regionen”, kommenterar vd Carolina Faxe i pressmeddelande.

Förvärvet ökar Tictacs omsättning med mer än 30 procent och bolaget förväntas överstiga 500 miljoner kronor i omsättning under 2026. När Carolina Faxe köpte Tictac 2009 hade bolaget tre anställda och 3 Mkr i omsättning.

Bolaget utvecklar plattformar och helhetslösningar för digitalt lärande för företag och organisationer, inom det så kallade edtech-segmentet.

Rapidus har sökt Carolina Faxe för en kommentar.

