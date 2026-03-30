Tictac passerar halv miljard

Tictac Learn köper franska Distrisoft. Därmed ökar edtech-bolaget omsättningen med 30 procent, som i år förväntas passera 500 miljoner kronor.
TicTac i Malmö har gått från småskaligt e-learningföretag till en av norra Europas ledande leverantörer av digitala utbildningsplattformar och utbildningar.
2022 klev Tictac in på de danska och tyska marknaderna genom förvärv. Nu går Malmöbolaget in i Frankrike genom köpet av Distrisoft, en fransk återförsäljare av lärteknologi och mervärdestjänster inom lärande.
”Förvärvet stärker vår långsiktiga strategi att konsolidera marknaden för digitalt lärande i Europa. Den franska marknaden är en nyckelmarknad som kompletterar Tictacs befintliga verksamhet i Norden och DACH-regionen”, kommenterar vd Carolina Faxe i pressmeddelande.
Förvärvet ökar Tictacs omsättning med mer än 30 procent och bolaget förväntas överstiga 500 miljoner kronor i omsättning under 2026. När Carolina Faxe köpte Tictac 2009 hade bolaget tre anställda och 3 Mkr i omsättning.
Bolaget utvecklar plattformar och helhetslösningar för digitalt lärande för företag och organisationer, inom det så kallade edtech-segmentet.
Rapidus har sökt Carolina Faxe för en kommentar.
