LU fåordigt om polisfallet

Nyheten att en professor vid Lunds universitet som bolagiserat sin forskning är polisanmäld för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning sprider sig om en löpeld på unviversitet. Men rektor Annika Olsson är fåordig.

Tidigare i veckan skrev Rapidus om att en professor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) är anmäld för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning. Snart väntar polisförhör.

Han säger själv att han följt universitetets regler och anmält så kallad bisyssla, alltså all form av sysselsättning någon har vid sidan av sin anställning, och nyheten sprider oro bland forskare som vill bolagisera sin forskning.

Rapidus har bett LTH:s rektor Annika Olsson om en telefonintervju. Hon återkommer via mejl:

Annika Olsson

”När det gäller nya regler för bisysslor är det bättre att du tar det med Kristine Widlund på LU som är vår expert på det, jag kan inte det i detalj. Vad gäller professorn kan jag inte uttala mig om det under pågående utredning. Jag kan prata om hur anställda ska förhålla sig, men i princip handlar det om att hålla sig till gällande regler om bisysslor och naturligtvis fortsätta att kommersialisera forskning och söka patent”.

Olsson skriver också:

”Jag har inte mer att tillägga än det som redan står i de två artiklar ni publicerat där ni intervjuat Kristin Widlund och Fredrik Edman, samt några professorer”.

Rapidus mejlar följdfrågorna: Ska professorer känna oro om de vill bolagisera sin forskning? Samt hur kan sådana här situationer undvikas i framtiden?

”Det blir samma svar som du fått tidigare. Det vill säga ja, det är fortfarande så att vi vill att man patenterar och bolagiserar sina idéer och då se till att regelverket följs kring bisysslor och rättigheter enligt lärarundantaget och då behöver man inte känna oro. Om man är osäker är det bra att till exempel ha kontakt med LU innovation och sin chef innan man går vidare”.