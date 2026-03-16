Spiideo på väg mot lönsamhet

Har du retat dig på VAR-granskningar i fotbollsmatcher? Skyll inte på Spiideo, som ligger bakom tekniken. Årets Rapidusföretag 2020 är nu nominerat som Årets Innovatör av Malmö Stad.

När Spiideo utsågs till Årets Rapidusföretag var bolagets omsättning mindre än 50 miljoner kronor. De senaste kända siffrorna visar upp en omsättning för 2024 på nästan 200 Mkr. Och tillväxten fortsätter.

Örjan Johansson

– Vi växer på i samma takt som hittills, säger ordförande och grundare Örjan Johansson, utan att vilja gå in på mer exakta siffror.

Samma takt som hittills innebär grovt estimerat en omsättning mellan 250 och 300 miljoner kronor under 2025.

Dock har bolaget, med stora och namnkunniga investerare i ryggen, tagit förluster år efter år, i storleksordningen 30-70 Mkr. Det blir det dock snart ändring på, meddelar Örjan Johansson.

– Vi räknar med att gå positivt på ebitda-nivå under andra hälften av det här året. Det innebär inte att vi drar av på tillväxtambitionen, men vi kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta växa utan att det kostar ägarna mer pengar, säger han.

Bland ägarna finns bland andra Roosgruppen, Mathias Kamprad och LMK Forward.

Säljer nu till hela ligor

Spiideo säljer kameror och tjänster till idrottsanläggningar, enskilda klubbar och hela ligor, där fotboll och ishockey är störst. Det började som träningsanalys, men har utvecklats till hela system för både träning och matcher, där till exempel VAR-analysen finns i erbjudandet.

– Vi finns på 10 000 arenor i 20 sporter i dag. Marknaden i USA är lika stor för oss som resten av världen just nu. Skillnaden mot för fem-sex år sedan är att vi då främst sålde till enskilda lag. Nu riktar vi oss till hela ligor, säger Örjan Johansson.

Övriga nominerade i den kategorin är Flow Neuroscience med skall-elektroder mot depression samt Angry Camel som gör emulgeringsmedel av kikärtor.

Nominerade som Årets Malmöföretag är Tictac Learn, ytterligare ett Årets Rapidusföretag, år 2023, läkemedelstillverkaren Bioglan samt Treano Bygg.

Örjan Johansson och Spiideo var en av de första gästerna i Rapidus podd Lejonkulan. Lyssna på avsnittet här: