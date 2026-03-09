Genombrottsorder för säkerhet till sjöss

I dessa orostider till sjöss får Lundabolaget Lifefinder en genombrottsorder från ett amerikanskt rederi. Med den i ryggen hoppas vd Anders Schening ro en större finansieringsrunda i hamn.

Kunden det handlar om är Arc, American Roll-On Roll-Off Carrier, som det svensk-norska rederiet Wallenius Wilhelmsen står bakom. Ordern är värd 2 miljoner dollar, motsvarande cirka 19 miljoner kronor, över fem år.

– Det handlar om åtta fartyg som kan bli ytterligare ett. Så det är vi väldigt stolta över. Det är en stor bekräftelse, säger vd Anders Schening.

Anders Schening, vd Life Finder

Lifefinder har utvecklat vad bolaget kallar en ”digital skyddsängel”. Med små sensorer integrerade i kläder och utrustning kan systemet upptäcka onormala situationer och larma för snabbare räddningsinsatser. Målgruppen är primärt rederier och syftet är att undvika olyckor och rädda liv till sjöss.

Som Rapidus tidigare berättat har Lifefinder drivit ett pilotprojekt tillsammans med Arc, där besättningen på ett av rederiets fartyg utrustats med bolagets sensorer.

Rullar ut på hela flottan

– Vi började med en pilot för ett och ett halvt år sedan och sedan förra året kör vi full installation på en båt. Vi har jobbat tillsammans med kunden och utvecklat konceptet ytterligare, och nu har vi fått en order på att rulla ut till hela deras flotta, säger Anders Schening.

När han pitchade på Rapidus pitchevent i Lund för lite mer än ett år sedan sökte han 15 miljoner kronor för att skala upp och nå positivt kassaflöde. Det gör han och bolaget fortfarande.

– Vi tog vi beslutet att vänta för att bygga värde i bolaget, vi kände att nästa stora order var nära.

Startskott för kapitalrunda

Såväl under förra året som tidigare har bolaget gjort bryggrundor i storleksordningen ett par miljoner kronor, med pengar från befintliga aktieägare. Nu gör bolaget ytterligare en, kompletterad med ett tillväxtlån från Almi, för att hålla sig flytande fram till den större rundan.

Anders Schening hoppas att det ska bli ”mindre svårt” att få en större runda i hamn med den nya ordern i böckerna.

– Vi har en runway till efter sommaren. Processen för att ta in mer kapital påbörjar vi nu. I en större runda kommer vi att gå till nya investerare, helst till industriella förstås, som hjälpa oss att skala. Vi har intressenter redan men det är absolut ingenting klart. Det är en lång resa, det vet man ju.

I våras var Anders Schening gäst i Rapidus podd Lejonkulan. Lyssna här: