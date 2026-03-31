Patentkungen når drömgräns

Bengt Lindoff är en av Sveriges mesta uppfinnare, med tusentals patent i sin portfölj. Nu har han nått en ny milstolpe med 500 beviljade patent i USA. – Det har varit en drömgräns, säger han.

Bengt Lindoff har drygt 2 000 beviljade patent kopplade till sig under karriären. Själv säger han att det hela bygger på att han under många år jobbat inom ”den konstiga rollen som uppfinnare”.

– Men det handlar inte om några galna uppfinningar, det är industriella patent som från början är sprungna ur Ericsson.

Bengt Lindoff är en Ericsson-veteran från företagets produktutveckling och har dessutom jobbat för Huawei i Lund. Hemligheten bakom den extrema mängden patent är att telekombranschen är mycket patent-tung. I dag är han också ansvarig systemarkitekt på Beammwave, Lundaföretaget som tar fram en digital antennteknik för 5G-standarden.

– Många av patenten kommer från telekommunikation. Men jag jobbar också mycket med värmepumpsindustrin, där det exempelvis kan handla om teknik för hur man styr värmepumpssystem eller isolerar rörgravar för nästa generations termiska nät.

”Minst ett patent i månaden”

Sedan 2017 arbetar Bengt Lindoff som konsult och hjälper ett antal företag med patent.

– Jag hjälper dessa bolag att, med uppfinnarglasögon, hjälpa till hur man skall skydda sin produkt och hur patenten ska skrivas. Det är en väldigt liten nisch med ett väldigt stort behov. Vi är inte många i Sverige som arbetar med detta.

Det kommer alltså att bli fler patent framöver?

– Jag har faktiskt tappat räkningen på hur många patent och patentfamiljer jag har. Men det blir cirka 10-15 patent per år tillsammans med de bolag jag arbetar med. Jag försöker att hålla det till minst ett patent i månaden, gör jag inte det är det dåligt.

Vad är det som driver dig?

– För det första måste man tycka att det är kul, för det är mycket jobb. Sen är branschen för mobil kommunikation globalt sett en jättestor business och det gäller att företagen kan skydda sin produkt. Ofta är det självklart att sälja ut produkten, men det ligger en hel del pengar i att söka patent på sin produkt för att sedan licensiera ut den.

Blir du rik på det här?

– Det har blivit ett bra tillskott till kassan, säger Bengt Lindoff.