Spiideo värderas till 1,2 mdr

Sportanalysföretaget Spiideo i Malmö får en miljardvärdering i en nyemission som registrerats hos Bolagsverket. Vd Örjan Johansson betraktar dock emissionen som ”minimal”.

Spiideo säljer kameror och tjänster till idrottsanläggningar, enskilda klubbar och hela ligor, där fotboll och ishockey är störst. Det började som träningsanalys, men har utvecklats till hela system för både träning och matcher med till exempel VAR-analys som en del av erbjudandet.

Spiideo blev Årets Rapidusföretag år 2020. Då omsatte bolaget cirka 50 Mkr. I år beräknas bolaget omsätta omkring 250 Mkr.

Örjan Johansson

– Vi finns på 10 000 arenor i 20 sporter i dag. Marknaden i USA är lika stor för oss som resten av världen just nu. Skillnaden mot för fem-sex år sedan är att vi då främst sålde till enskilda lag. Nu riktar vi oss till hela ligor, sa Örjan Johansson till Rapidus i mars i år.

Bolaget gjorde en stor nyemission för två år sedan på 230 Mkr. En lång rad namnkunniga investerare kom in i ägarlistan, såsom Roosgruppen och Mathias Kamprad. Bolaget har enligt Eivora mer än 70 aktieägare, men endast fem har mer än 5 procent.

I databasen Eivora syns nu ytterligare en nyemission, denna gång på 23 Mkr. Rapidus frågar vd Örjan Johansson om denna och får svar på mail:

– Det var en minimal emission som gjordes för att säkert ha god marginal samt för att justera att vissa ägare hade chansen att öka på sitt innehav, skriver han och motiverar ordet ”minimal” med att jämföra med den tidigare emissionen.

Av databasen framgår även att Spiideo i den aktuella emissionen värderas till drygt 1,2 miljarder kronor, givet att kursen i emissionen var 107 kronor per aktie, fördelat på 11,6 miljoner aktier.

