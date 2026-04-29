Isi går vidare med Hövding

Konsumentverkets fortsatt hårda linje för nya Hövding oroar inte tillverkaren, österrikiska Isi Group. – Vi fokuserar inte på etiketter utan på att leverera bästa möjliga skydd inom vår kategori.

Inför lanseringen av nya Hövding har Österrikiska Isi Group understrukit att produkten inte är en cykelhjälm utan en helt ny produktkategori som inte bör jämföras med cykelhjälmar.

Artiklar i svensk dagspress kunde få en att tro att det skulle leda till mindre rigorösa kontroller och jämförelser, som fick Konsumentverket att stoppa försäljningen av Hövding 3. Men myndigheten var tydlig i sitt svar till Rapidus:

”Om avsikten är att Hövding 4 ska skydda mot huvudskador så utgör produkten, i likhet med Hövding 3, en personlig skyddsutrustning som omfattas av kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning”, skrev Kristofer Johannesson, biträdande Konsumentombudsman, i ett mail via myndighetens presstjänst.

Nu svarar Isi Wearables, det österrikiska bolaget bakom den kommande lanseringen av Hövding 4.

I ett mail skriver Isi Wearables kommunikatör Benjamin Kolthoff att bolaget respekterar Konsumentverkets uppfattning. På frågan om varför det är viktigt att byta produktkategori till airbag, när det ändå är uppenbart att det är en airbag, svarar han:

– Vårt mål är att möjliggöra ett informerat val. Konsumenter ska kunna avgöra: vill jag ha en hjälm eller vill jag ha en Hövding? Vi fokuserar inte på etiketter utan på att leverera bästa möjliga skydd inom vår kategori och att tydligt och transparent kommunicera hur Hövding 4 är tänkt att användas och vad den erbjuder.

Gått igenom produkten från grunden

Han beskriver att Isi Group, som köpte Hövdings konkursbo, har gått igenom produkten från grunden och uppgraderat allt från systemarkitetur till airbagsystemet och algoritmen för olycksdetektering. Allt med hänsyn till Konsumentverkets invändningar mot Hövding 3.

– Hövding 4 är resultatet av en sammanhållen, genomgripande omkonstruktion byggd enligt krav på fordonsnivå.

Men att bolaget tagit hänsyn till Konsumentverkets invändningar betyder inte att man tekniskt kunnat åtgärda alla risker som myndigheten pekade ut. Men det ska Isi Wearables, till skillnad från Malmöföregångaren, vara transparent med.

– Precis som alla säkerhetsprodukter fungerar Hövding 4 inom vissa definierade användningsområden. Direktträffar är inte ett av dessa och vi kommer transparent att kommunicera dessa till konsumenterna.

Men om någon eller några personer ändå bestämmer sig för anmäla Hövding 4 till Konsumentverket – och myndigheten bestämmer sig för att granska produkten – kvarstår faktum att Konsumentverket, enligt sin nuvarande bedömning, kommer att ställa samma krav på Hövding som man gör på cykelhjälmar.