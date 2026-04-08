Övertecknat i VR-bolaget

VR-bolaget Imvi Labs får in Granitor på ägarlistan i samband med en nyemission. – Pengarna ska användas till kommersialisering och uppskalning, säger vd Peter Carlsson.

Malmöbolaget Imvi Labs har genomfört en övertecknad nyemission om 6 miljoner kronor. Granitor Growth Management, som enligt egen utsago investerar i utvecklingsbolag med banbrytande teknologier, går in med 2,6 Mkr. I övrigt är det befintliga ägare som pytsat in nytt kapital.

Peter Carlsson

– Vi riktar oss till privatpersoner, optiker och skolor, och det är framförallt i skolvärlden vi satsar pengar för att skala upp, säger vd och medgrundare Peter Carlsson.

VR för ADHD och dyslexi

Bolagets produkt är en VR-baserad träning för personer med samsynsproblem. Det är en nedsättning i ögonkoordinationen som bland annat gör läsning mer utmanande för personer med ADHD, dyslexi och dyskalkyli.

Imvi Labs lösning används idag i skolor i Sverige, Finland och Norge. Forskningsstudier pågår med Helsingfors universitet och under april drar bolaget även igång forskningsstudier vid Gakugei University i Tokyo.

– Om knappt två veckor startar vi piloter i Japan, där kör man redan synträning i skolan, och där är förståelsen stor för att detta behövs, säger Peter Carlsson.

Enligt honom är potentialen global och en tydlig trend är att skolor och kommuner går från pilotprojekt till implementering i större elevgrupper.

– Salems kommun har exempelvis beslutat erbjuda träningen till samtliga lässvaga elever i årskurs 2 kommunövergripande.

Imvi Labs har tagit in pengar både under 2024 och 2025. På frågan om det blir fler emissioner framöver svara Peter Carlsson:

Nästa emission för global tillväxt

– Med pengarna från den aktuella emissionen överlever vi och klarar oss själva. Nästa emission kommer att accelerera den globala tillväxten, men den ligger en bit fram i tiden.

På Imvi Labs ägarlista finns bland andra entreprenören Anders Åbrink via bolaget ChemGuard, Inrivers medgrundare och Imvi Labs ordförande Johan Billgren, Aqilles Invest, Tassaka Invest, I Love Lund och nu även Granitor Growth Management.

