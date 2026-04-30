Mellby Gård passerar 20 miljarder

Mellby Gårds innehavsbolag omsatte 2025 för första gången mer än 20 miljarder kronor. Vd Mikael Helmerson berättar varför det familjeägda investmentbolaget hellre tilläggsinvesterar än köper nytt.

Redan under 2024 ökade Mellby Gård sitt innehav i Duni till över 50 procent. Därmed var 2025 det första året som hela Duni konsoliderades i räkenskaperna, vilket kan sägas vara den utlösande faktorn bakom omsättningsrekordet.

Mikael Helmerson

– Ja, det var det å ena sidan. Å andra sidan var det ett bra år alldeles oavsett. Tittar man på intjäningen så var det också rekordår med en liten, liten marginal, säger Mikael Helmerson.

Bibehållen lönsamhet med andra ord, även om siffrorna inte är helt reviderade och klara.

– Men ebitda-resultatet blev strax över 3 miljarder, och då till och med lite mer än vad det var 2024.

Industri upp – konsumenthandel ned

Bland portföljbolagen är det framförallt innehaven på industrisidan som bidrar till det, och bland dem inte minst det Karlskrona-baserade tätningsföretaget Roxtec.

– Nu har det ju gått ett antal månader även på det här året och det gäller fortfarande, att Roxtec levererar väldigt bra. Det är det bolag som står för största delen av vår intjäning.

Mikael Helmerson lyfter också vattenreningsbolaget Feralco i Helsingborg.

– De hade hysteriskt bra år 2023 och 2024 så det är lite ner, men fortsatt historiskt väldigt höga nivåer.

Trögare går det föga oväntat för bolagen inom området Konsumentvaror, som bland annat innehåller Kappahl.

– Vi har gått och väntat länge men när vi gick in i det här året kände vi att nu är räntorna på rimliga nivåer, nu borde konsumtionen ta fart. Men då kom nästa eländiga krig, nere i Iran. Konsumentsidan hackar sig fram, vi hade hoppats på lite mer där.

Under förra året köpte det lönsamma Mellby Gård-ägda modebolaget Oscar Jacobson det lika stora men olönsamma Filippa K. De har nu konsoliderats i en koncern under namnet Scandinavian Heritage.

Oscar Jacobson trotsar trenden

– Just Oscar Jacobson går fortsatt väldigt bra, man kan säga att de trotsar trenden. Det är inte lika kortsiktigt svajigt som det blir för ett bolag som Kappahl som är mycket större, men där det mer blir att folk handlar när man känner att man har lite pengar över. Ska man köpa en kostym på Oscar Jacobson så är det mer en investering och det verkar man fortsatt vara beredd att göra.

Bland Mellby Gårds stora investeringar under året räknar Mikael Helmerson upp nytt lager för Kappahl i Göteborg, nytt distributionscenter och snart nytt kontor för Roxtec och utbyggd lagringskapacitet för Feralco.

– Vi har valt att lägga pengarna där i första hand, snarare än att springa ut och köpa nya bolag.

Johan Andersson

När Mellby Gårds ordförande Johan Andersson i november förra året gästade Rapidus event på temat företagsförvärv gjorde han klart att bolagets första prioritet är just att återinvestera i verksamheter man redan äger, i andra hand att göra tilläggsförvärv som kompletterar de innehav man redan har, och först i tredje hand ger sig in i nya branscher.

– Och det beror ju egentligen på två saker. Dels så är det lättare för oss att göra analysen om en kapitalinvestering i ett bolag som vi redan äger och som vi kan väl, det är lättare att ha lite bättre säkerhet i siffrorna om vad det kommer ge tillbaka. Och dels anser vi fortsatt att värderingarna är för höga, helt enkelt, säger Mikael Helmerson.

Han menar att trots att omvärlden blivit oroligare för varje månad har varken bolagsvärderingarna eller börsen gått ner särskilt mycket.

– Vi ser inte riktigt logiken i det och vi ser det som en signal att vara lite försiktig med nya förvärv. Men med det sagt, man vet aldrig om det kommer en fet fågel och flaxar förbi, och då har vi kapacitet att göra andra förvärv också. Det där vet man ju aldrig riktigt förrän man ser det, men just nu så är det ingenting som ligger i närtid.