”I år blir det fart på noteringar!”, sa alla för fjärde året i rad. Nu är det dags att säga det ingen vill höra – inte heller 2026 blir det IPO-fest, skriver Sedermeras ägare Markus Neuding i en gästkrönika.

Finansfolk är lite som fotbollssupportrar. Den här tiden på året sitter båda och förkunnar att ”i år är det minsann vårt år!”. Medan fotbollssupportern pratar om tabellplacering så talar finansfolket längtande om en återkomst för möjligheten att börsnotera bolag; ”noteringsklimatet kommer att tina upp i år, det tror jag verkligen” förkunnar samtliga och försöker i lika hög grad övertala sig själva som varandra.

Markus Neuding

Ända sedan den ryska invasionen av Ukraina och efterföljande höga inflation och räntor har det hetat att ”det här är året då noteringarna kommer igång igen. Nu är det uppdämda behovet så stort att investerarna blir modiga och bolagen attraktiva”.

Misslyckade noteringar

Först var det Rusta som minsann skulle tina upp noteringsklimatet, när inte det fungerade var alla överens om att när självaste Carnegie väljer att notera sig så vänder det. Men de valde att säljas i stället. I fjol hette det att först Verisure och sedan Klarna skulle vara starten på en ny noteringsvåg. Så blev det inte – och båda bolagens aktier handlas idag en bra bit under introduktionskursen.

Så nu måste jag säga det som precis ingen vill höra – tiden har inte kommit ännu. Missförstå mig inte, vi kommer att se flera noteringar i år. Kvalitetsbolag tar steget in på börsen. Såväl mindre som större bolag med bra intjäning och bevisad affärsmodell kommer att noteras. Men, den där guldruschen som alla övertygar varandra om kommer inte att infinna sig.

”Varje bolag måste kämpa med just sina utmaningar och övertyga marknaden att det är undantaget som bekräftar regeln.” markus neuding

Det finns ingen quick fix för noteringar eller kapitaliseringar. Inget storbolag kommer att dyka upp som en räddare och göra investerarna modiga (på gränsen till dumdristiga) på nytt. Det kommer att ta lång tid innan vi är där igen. Under tiden måste varje bolag kämpa med just sina utmaningar och övertyga marknaden att det är undantaget som bekräftar regeln.

Ett bra sätt är att egentligen inte behöva notera sig, åtminstone inte av pengaskäl. Det gjordes fulltecknade och övertecknade noteringsemissioner under 2025, men det gemensamma för de flesta var att de redan tjänar pengar och tog in kapital för att tjäna ännu mer pengar i framtiden, så kallade offensiva emissioner. Investerarna vill helt enkelt, nu kanske mer än någonsin, kunna räkna på vad varje investerad krona förväntas bidra till i form av nya intäkter för bolagen.

Det nya normala

På kort sikt tror jag att detta är det nya normala – kapital har fått en kostnad igen, risk prissätts. Kassaflöde värderas högre än visioner. Det är i grunden en sund utveckling och ett tecken på att marknaden dragit lärdomar av den senaste noteringsyran.

Samtidigt kräver en bred noteringsvåg mer än enstaka lyckade introduktioner. En noteringsvåg kräver stabila räntor, förutsägbar inflation och ett omvärldsläge som inte präglas av krig, handelskonflikter och politisk osäkerhet. I ett klimat där investerare fortfarande söker trygghet före expansion är det svårt att se hur en bred riskaptit snabbt ska återvända.

Att en ny noteringsvåg kommer i framtiden är dock i det närmaste självskrivet, det har historien visat gång på gång. Tyvärr tror jag verkligen inte att den kommer i år. Jag har hemskt gärna fel, det vore skönt om marknaden slutade vara så motig och skeptisk till allting.

Dessutom kommer just ditt lag inte att ta SM-guld, om du inte håller på MFF förstås.

Markus Neuding är huvudägare av Sedermera Corporate Finance som han köpte ut från Spotlight Group 2024.