”Ett massivt misslyckande”

Krig och blockad av Hormuzsundet fortplantar sig till höjda energipriser i Europa, men elsituationen i Sverige är självförvållad. Det är provocerande när politiker helt oförblommerat ljuger, skriver Sydsvenska Handelskammarens vd Johan Eklund.

Gästkrönika av Johan Eklund

Med en uppenbar risk att provocera läsare: Den rådande elsituationen i Sverige är inte omvärldens fel utan utgör istället ett massivt inrikespolitiskt misslyckande.

Det är massivt i bemärkelsen att det politiska misslyckandet sträcker sig över flera mandatperioder samt i viss utsträckning även över nationsgränser. Tysklands nedläggning av kärnkraften har till exempel förändrat förutsättningarna för en europeisk elmarknadsintegration. Tysklands misstag är så stort att ”Energiewende” kommer att skrivas in i historieböckerna.

Men Sveriges problematiska situation kan varken skyllas på Tyskland eller Putin. Den är egenhändigt skapad av svenska politiker som genom en oansvarig nedläggning av kärnkraften, införande av elprisområden och ett förhalande av investeringar i exempelvis överföringskapacitet har försatt oss i denna situation.

Resultatet är en instabil och i vissa fall otillräcklig elförsörjning med höga och volatila priser. Till detta kommer Svenska Kraftnäts agerande som även det är under all kritik.

Provocerande politiker

Som nationalekonom och näringslivsrepresentant blir det extra provocerande när politiker dessutom helt oförblommerat ljuger eller i vart fall gör sitt bästa för att undvika ansvarstagande.

Under ett valår kanske detta inte är förvånande, men inte desto mindre provocerande och frustrerande. Jag förstår ilskan hos de människor som drar ned på värmen under vintermånaderna och som känner oro inför nästa elräkning. Likaså kan jag förstå ilskan hos de företag som förlorar konkurrenskraft, väljer att inte investera eller tvingas flytta.

Du som läsare kanske upplever ordvalen i denna krönika som hårda. Budskapet är att forskare, ekonomer och näringslivsorganisationer som Sydsvenska Industri- och Handelskammaren länge har varnat för utvecklingen. I stort sett varje vecka möter vi företag som vittnar om detta.

De reala konsekvenserna av elsituationen är allvarliga. Sverige har redan en hög arbetslöshet, bland de högsta i Europa. Dessutom har södra Sverige den högsta arbetslösheten i Sverige.

Elpriser och sysselsättning

All arbetslöshet beror naturligtvis inte enbart på höga elpriser, men elsituationen förbättrar inte läget. Ekonomisk forskning visar tydligt att det finns ett negativt samband mellan stigande elpriser och sysselsättning. Att beakta dessa reala konsekvenser är viktigt. Det räcker inte med att ha tekniska lösningar på elförsörjningen, det måste även vara konkurrenskraftigt.

En forskningsrapport som publicerats i boken ”Sydsvensk konkurrenskraft” går dels igenom forskningslitteraturen kring elpriser, sysselsättning och konkurrenskraft, dels studeras det empiriska sambandet mellan sysselsättning och elpriser. Resultaten är tydliga:

Om elpriserna stiger med 10 procent kan vi förvänta oss att sysselsättningen faller med 0,5 procent. I södra Sverige (SE 3 och SE4) är effekten ännu starkare.

Detta kanske inte tycks vara en nämnvärd effekt, men när vi kombinerar dessa statistiska estimat med elmarknadsscenarier kan vi göra grova uppskattningar av den samlade effekten på den svenska arbetsmarknaden.

Beräkningarna är nedslående – fram till 2030 riskerar Sverige att gå miste om 200 000 arbetstillfällen på grund av elpriserna. Forskningen och analyserna finns tillgängliga, det går inte att säga att vi inte såg det komma.

Slutsatsen är enkel: Politiska beslut resulterar i sämre välståndsutveckling och arbetslöshet, men dessvärre med flera års fördröjning och då är det en ny politisk mandatperiod. Kopplingen mellan handling och konsekvens grumlas lätt när mandatperioder avlöser varandra.

Trovärdig plan saknas

Vi befinner oss just nu i upptakten till valet 2026 och såväl näringsliv som hushåll vill se en lösning på detta el-debacle. Min förhoppning är att vi under året ser att elprisområdena revideras och avskaffas.

Tidöavtalets uttalade målsättning för elförsörjningen är att: ”Hushållen skall få rimliga och förutsägbara priser. Företag ska växa och anställa fler”.

Detta hoppas jag på sikt ska materialiseras. Men vi behöver se en trovärdig plan för hur vi rör oss mot en enhetlig nationell elmarknad med konkurrenskraftiga och stabila elpriser. Vi kan inte utesluta att stegen mot detta kommer att kräva investeringar i gasturbiner, LNG-infrastruktur och mer överföringskapacitet.

I väntan på det är jag ledsen att säga att frustrationen hos näringslivet och många hushåll kommer att fortsätta stiga.

Johan Eklund

VD Sydsvenska Handelskammaren, professor BTH