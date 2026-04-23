Malmö rasar i ny rankning

Malmö backar kraftigt och hamnar i bottenskiktet samtidigt som en skånsk kommun ligger i topp och ytterligare två på topp-tio-listan. Så ser det ut i SKR:s årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.

Under ett Rapidus-event tidigare i år riktade Malmöprofilen Dan Olofsson skarp kritik mot kommunstyrelsen i Malmö, som han kallade ”idélösa, trötta och helt ointresserade av näringslivet”. Nu ser han ut att få vatten på sin kvarn.

I Insikt, Sveriges Kommuner och Regioners årliga undersökning av det lokala företagsklimatet, mäts företagarnas nöjdhet med kommunernas service. Företag som det senaste året varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning har fått säga sitt om bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och markupplåtelse.

Malmö rasar

Jämfört med förra året trillar Malmö ner från plats 139 till plats 167 i rankingen om totalt 199 medverkande kommuner. Malmös kommunövergripande NKI (nöjd-kund-index) sjunker från 72 till 70 och får trots allt betyget ”högt” på betygsskalan som går från mycket lågt, lågt, godkänt, högt till mycket högt.

Micael Nord

– Siffran fluktuerar från år till år och vi har fullt fokus på dessa frågor. Inom vissa områden tar vi stora kliv framåt och inom andra går vi tillbaka. Vi har flera satsningar på gång för att förbättra servicen för företagen, säger Malmös näringslivsdirektör Micael Nord.

– Politiken har gett oss ytterligare resurser för interna utbildningar för att skapa bättre förståelse för näringslivets förutsättningar. Förutom utbildningspaketet jobbar vi med att förbättra våra digitala tjänster för att dessa ska bli mer tydliga och lättnavigerade för företagen.

Höganäs bäst i Sverige

Det sammanslagna NKI-betyget för samtliga kommuner i undersökningen landar på 74 och är oförändrat jämfört med föregående år. Utvecklingen är särskilt positiv utanför storstäderna, där resultaten fortsätter att stiga. Årets vinnare i den sammanslagna totala rankingen blev Höganäs med ett NKI på 89.

– Vårt nöjd-kund-index visar att de allra flesta kommuner har höjt sin lägstanivå och är på rätt väg. Det finns en tydlig insikt om hur viktigt ett starkt lokalt näringsliv är, säger Patrik Jakobsson, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

På årets topp-tio-lista finns även Åstorp och Bjuv.

När det gäller storstäderna tappar Stockholm mest med fem enheter. Malmö minskar med två enheter och Göteborg förbättrar sig marginellt, men ligger fortsatt näst sist bland kommuner med över 40 000 invånare.