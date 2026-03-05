Ägande – nästa steg för jämställdhet

KRÖNIKA: På söndag är det internationella kvinnodagen. I dag har vi formell jämlikhet, men när det gäller investeringar ligger kvinnor fortfarande långt efter. Det är dags att ändra det narrativet, skriver Jeanette Andersson.

När internationella kvinnodagen instiftades i början av 1900-talet handlade den om rösträtt, arbetsvillkor och rätten att delta i samhället på lika villkor.

Den kampen förändrade världen.

I dag ser jämställdhetsfrågan annorlunda ut – åtminstone i vår del av världen. Vi har formell jämlikhet. Kvinnor är högutbildade, driver företag och leder organisationer.

Ändå finns en dimension som ofta hamnar i skymundan: ägandet. Vem som äger kapital, företag och tillgångar är fortfarande långt ifrån jämställt.

Jag har arbetat i snart 20 år för att öka andelen kvinnliga investerare och entreprenörer som bygger techföretag. Under den tiden har jag mött många berättelser om kapital och kön. En del förenklar verkligheten till att kvinnor inte får kapital för att de är kvinnor. Min erfarenhet är mer nyanserad än så.

Kvinnor bygger ofta andra typer av bolag. De väljer ibland branscher som inte är lika riskkapitalintensiva och prioriterar oftare lönsamhet före snabb expansion. Samtidigt är de gravt underrepresenterade som medgrundare av techföretag – det pågående AI-racet är en tydlig påminnelse om just det.

Det gör dem inte mindre ambitiösa – men ofta mer realistiska och långsiktiga.

Många kvinnliga entreprenörer som jag mött har en stark respekt för investerat kapital. De vaskar sällan hundratals miljoner med en axelryckning. I stället är de noggranna, realistiska och uthålliga i sitt värdeskapande.

Det är egenskaper jag värdesätter.

Min drivkraft har aldrig varit att hjälpa kvinnor att få pengar. Jag är investerare och investerar för att få en god avkastning. Samtidigt ser jag det som en stor fördel att investera i kvinnliga entreprenörer – och jag önskar att fler kvinnliga entreprenörer själva skulle inse hur bra de faktiskt är.

Att äga är makt

Trots det har förändringen gått långsamt.

Män äger fortfarande en majoritet av tillgångarna och kvinnliga grundare får fortfarande bara en bråkdel av riskkapitalet. Techsektorn är fortfarande tydligt mansdominerad.

Samtidigt tror jag att berättelsen om att det är svårare att få kapital för att man är kvinna ibland riskerar att bli självuppfyllande. Den kan göra det svårare att analysera varför en investering inte gick igenom. För väldigt få bolag kvalificerar sig för riskkapital – den absoluta majoriteten av bolag byggs helt utan riskkapital.

Är det – allt annat lika – svårare att få finansiering enbart för att man är kvinna? Det kan jag inte riktigt se från min egen erfarenhet – men är fullt medveten om att det upplevs så.

Under åren har jag deltagit i många konferenser om kvinnligt entreprenörskap och investeringar. Ofta ligger fokus mer på problem och hinder än på möjligheter. Eftersom förändringen trots allt gått långsamt är det kanske dags att justera narrativet.

Vi behöver inte fler samtal om varför kvinnor inte investerar eller bygger tillväxtföretag. Vi behöver fler kvinnor som faktiskt gör det.

Ur den insikten växte FemOwn fram – ett nätverk som i dag samlar över 100 investerande och bolagsbyggande kvinnor. Vi är möjlighetsorienterade, vi delar investeringar, analyserar case och investerar tillsammans. Vi samlar erfarna kvinnor med olika bakgrund – med en gemensam agenda – som vill och kan investera och bygga bolag.

Sedan starten 2024 har vi genomfört flera investeringar.

När fler kvinnor investerar händer det något. Trösklar sänks. Perspektiv breddas. Frågor ställs på nya sätt.

Men arbetet med att skapa framtida ägarinnor behöver börja tidigare.

Därför startade vi också FemOwn Next Generation – ett affärsnätverk för yngre kvinnor med fokus på investeringar, entreprenörskap och medvetna val. Ambitionen är att göra kapital till en naturlig del av livsplaneringen – med målet att bli ägarinnor.

Att äga är makt – och en möjlighet att påverka på riktigt. Kvinnodagen handlade en gång om rösträtt, i dag borde den handla lika mycket om ägande.

Kvinnodagens nästa kapitel

Ekonomisk självständighet är inte en symbolfråga. Den är konkret. Den påverkar trygghet, frihet och handlingsutrymme.

Vi behöver inte en berättelse om exkludering. Vi behöver en berättelse om kvinnor som kliver fram som ägare – som investerare eller entreprenörer.

Vi behöver fler goda exempel. Fler förebilder. Och fler kvinnor som investerar. För när ägandet breddas, breddas också framtiden.

Kanske är det där kvinnodagens nästa kapitel skrivs – inte i kampen om rättigheter, utan i kampen om ägandet.

Jeanette Andersson, Nudging Capital.

Jeanette är tidigare vd på startuphuset Minc och har ett förflutet inom både storföretag och startups. Hon är aktiv ängelinvesterare via Nudging Capital, Queen Invest och investerar i techbolag med kvinnliga grundare. Hon är också medgrundare, tillsammans med Eleni Cronström, till FemOwn – ett nätverk för ökat kvinnligt ägande.