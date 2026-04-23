Okända investmentbolaget

Paret Anna och Daniel Bertland har byggt ett investmentbolag vars innehav beräknas omsätta 750 Mkr i år och därmed är något att räkna med i skånskt näringsliv. Här är den krokiga historien bakom Dafej Invest.

Det som började med gör det själv-biltvättar är nu ett så kallat family office med en balansomslutning på totalt cirka 900 miljoner kronor och eget kapital 370 Mkr.

Anna och Daniel Bertland

Det är fördelat på en tredjedel rörelsedrivande bolag, en tredjedel fastigheter och en tredjedel finansiella placeringar.

Men vi tar det från början. Om namnet Bertland känns igen från affärslivet beror det på att Daniel Bertland är son till Beijer Ref-ägaren Per Bertlands kusin. Namnet Dafej Invest är helt enkelt de första bokstäverna i familjens förnamn, med Daniel, Anna och deras tre barn.

Karriären började på Mellby Gård

Daniel Bertland började efter studier som aktieförvaltare på Danske Bank i Stockholm. Anna Bertland studerade och forskade inom bioteknik i Lund. Det blev en kort sejour i Stockholm för Daniel som fick jobb som analytiker på Rune Anderssons Mellby Gård i Malmö 2007.

– Rune Andersson var väldigt inspirerande när det gäller företagande och han uppmuntrade mig att starta eget. När jag såg vad han gjorde så tänkte jag att bara man lyckas med 1 procent av vad han gör så är man ju hemma, säger Daniel Bertland när Rapidus träffar paret i växthusbutiken Classicum i Kabbarp utanför Staffanstorp.

Classicum köpte de 2018. Föga visste de då att det skulle komma en pandemi och sätta rejäl fart på försäljningen.

Biltvätt första investeringen

Daniel Bertlands första investering var dock gör det själv-biltvätten Wash a Car. Grundplåten kom från försäljningar av ett fastighetsinnehav som föräldrarna byggt upp.

– Jag kom i samspråk med ägaren till en biltvätt nära vårt hus. Han sa att han jobbade två timmar om dagen och han körde en finare bil än vår. Det såg intressant ut, säger Daniel Bertland.

Efter en tid med 11 biltvättar kom den större biltvättsaktören Glimra och ville förvärva. Daniel Bertland sålde, men återinvesterade i Glimra och satt i bolagets styrelse fram till i fjol då han sålde sin andel. Glimra har 100 biltvättar över hela landet och ägs nu av OKQ8.

Sedan blev det växthus

Parallellt med Glimra köptes Classicum som stod inför generationsskifte. Växthusutställningen fanns då utanför Svedala. Paret sökte en ny plats och hittade Kabbarps Trädgård som dels odlar kryddor och sallad som säljs till dagligvaruhandeln, dels hade en tomt som skulle rymma en ny växthus- och uterumsutställning.

Lösningen blev att paret köpte inte bara tomten, utan även bolaget Kabbarps Trädgård. Därmed blev de kryddleverantörer. Classicum är Anna Bertlands domän där hon är vd.

– Classicum är inte biltvättar. Det är en verksamhet med produkter som det var värt att hoppa av läkemedelsbranschen för, säger Anna Bertland.

Classicum och Kabbarps Trädgård kommer tillsammans att omsätta cirka 80 Mkr i år, om budgeten hålls.

– Vi trodde att Classicum skulle få ett par tuffa år i början, medan Glimra skulle fortsätta gå bra. Så kom pandemin och det blev precis tvärtom, säger Daniel Bertland.

Sedan kom dock inflation och räntehöjningar som lade en rejäl sordin på konsumtionen av kapitalvaror. Classicum gick med förlust under åren 2023-2025. Lite otippat har det börjat gå bra igen, trots att konsumenter sägs fortsätta hålla i plånboken.

Varför inte en leksaksbutik?

Parets affärsmässiga aptit var dock inte stillad och 2021, under brinnande pandemi, köpte de en leksaksbutik i Helsingborg som då hette Leklust.

– Vi var de enda budgivarna på butiken. Men vi såg att den hade många år av stadiga vinster bakom sig och den var tillräckligt stor i ytan för att folk skulle våga sig in, trots pandemin. Priset gjorde att det såg ut att bli en väldigt bra affär. Dessutom hade vi barn i leksaksåldern, säger Daniel Bertland.

Sedan har det blivit fler leksaksbutiker som nu ingår i den Ica-liknande företagsgruppen Lekia. Dafej Invest äger 58 procent i en grupp om 31 Lekiabutiker, varav flera är de största i hela gruppen, till exempel de på Emporia i Malmö och Mall of Scandinavia i Stockholm.

De 31 butikerna omsätter cirka 500 Mkr, hade förra året en marginal på 7,5 procent och i år är siktet inställt på 9 procent. Tillsammans utgör de en tredjedel av hela Lekias omsättning.

Var de klara med förvärv där? Nej. I fjol köpte Dafej Invest bolaget Trafik & Fritid som säljer utrustning till bland annat idrottsplatser och skolgårdar, med en omsättning på 130 Mkr. Trafik & Fritids mångårige vd och ägare Erik Andersson återinvesterade i affären och är också en stor ägare.

– Här finns det många synergier med Classicum, bland annat inom inköp och transporter. Båda anlitar landskapsarkitekter, säger Anna Bertland och fortsätter:

– Lek, rörelse, odling, fritid och ökad livskvalitet, det är vad våra investeringar har gemensamt. Alla bolag har otroligt kompetent ledning och personal, det är det viktigaste.

”Man måste sprida riskerna”

Det gäller i alla fall de rörelsedrivande innehaven. Daniel Bertland uppger att de även börjat köpa fastigheter inom bolaget Bertlands Fastigheter som funnits hela tiden sedan föräldrarnas tid.

– Vi har råkat ut för pandemi, inflation, räntehöjningar och nu krig. Man måste sprida riskerna, säger han.

Om det nu är riskspridning att köpa handelsfastigheter återstår att se. Den typen av fastigheter har varit väldigt ute i branschen sedan e-handeln tagit död på många fysiska butiker.

– Butiksdöden gäller stadskärnorna. I köpcenterområden som Svågertorp i Malmö är det fullt uthyrt.