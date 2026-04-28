Tar in pengar efter lyckad studie

Lundabolaget Neola Medical, med vd Hanna Sjöström, gör en företrädesemission på nästan 50 miljoner kronor. Pengarna är tänkta att räcka fram till regulatoriskt godkännande i USA.

Neola Medical utvecklar ett system för mätning av lungornas funktion hos för tidigt födda barn.

– Emissionen är tänkt att täcka den kliniska studien i USA, de prekliniska studier vi planerar för att visa på performance, alltså att upptäcka själva lungkollapsen, och ett regulatoriskt godkännande, säger vd Hanna Sjöström.

I förra veckan meddelade bolaget positiva resultat från en första klinisk pilotstudie avseende patientsäkerheten i metoden.

– Med de positiva resultaten i ryggen så kan vi gå vidare till nästa steg, vilket är vår pivotala kliniska studie i USA. Den kliniska pilotstudien i Sverige har varit ett sätt för oss att ta ner risken inför den amerikanska studien och även säkerställa att vi har en fin säkerhetsprofil.

Studieresultat dubblade kursen

Efter det positiva beskedet om studien tog aktiekursen ett skutt uppåt och mer än fördubblades, för att de följande dagarna sjunka tillbaka något. På tisdagsförmiddagen sjönk kursen ytterligare på beskedet om nyemission, men utan att radera hela ökningen från förra veckan.

Emissionens teckningskurs på en krona jämnt är också högre än kursen före beskedet om studien.

Tajmingen för emissionen är en naturlig konsekvens av stegen i utvecklingsprocessen kopplat till den runway bolaget haft snarare än ett strategiskt övervägande, säger Hanna Sjöström.

– Vi har naturligtvis inväntat resultaten från den kliniska pilotstudien inför nästa steg. Styrelsen har planerat för nästa steg i bolagets utveckling baserat på att vi har en trygghet i de kliniska resultaten.

Företrädesmissionen tillför Neola Medical 46,8 Mkr om den fulltecknas. Den omfattas till 44 procent av teckningsåtagande från ett antal befintliga ägare, däribland Anmiro, Cicero Fonder och LMK Forward, tillsammans med styrelse och ledning.

Neola Medicals teknik är ursprungligen en avknoppning från bolaget Gasporox som med laser mäter gasinnehåll i förpackningar.