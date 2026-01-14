”Sturups framtid är Bromma”

KOMMENTAR: Det är inte underlaget av resenärer som sviktar på Malmö Airport, det är utbudet av flyglinjer. En förbindelse till Bromma bör återupprättas, skriver Sydsvenska Handelskammarens vd, Johan Eklund.

Rapidus inleder ett samarbete med externa krönikörer. På tisdagen återgav vi de vikande trafiksiffrorna för Malmö Airport och Johan Eklund ger här en kommentar.

För ett avlångt land som Sverige är ett välfungerande inrikesflyg helt nödvändig för konkurrenskraft och sammanhållning. Samtidigt har debatten om flyget nästan uteslutande handlat om flygets klimatpåverkan, men en annan viktig dimension som ofta glöms bort är förutsättningarna för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Johan Eklund

Det är välkänt att svenskt inrikesflyg tog stryk av pandemin. 2019 var Malmö Airport fortfarande en tydlig volymflygplats i Sverige med ca 2 miljoner passagerare med en stor inrikestrafik kombinerat med både utrikes- och chartertrafik. 2020 kom pandemin och passagerarantalet minskade med 75 % till nivåer vi aldrig sett tidigare.

Detta i kombination med ”flygskam”, och en olyckligt utformad politik i form av bland annat flygskatten resulterade i en dramatisk minskning av resor med inrikesflyget.

Detta lede som bekant fram till att flygbolaget BRA inte längre kunde bedrivas lönsamt. När BRA monterade ner sin inrikestrafik från Bromma 31 december 2024 så förändrades spelplanen för hela inrikesmarknaden och det drabbade Malmö Airport väldigt hårt.

BRA inledde ett samarbete med SAS som i praktiken inneburit en kraftig minskning av det totala antalet inrikesavgångar, och därmed såväl minskad konkurrens som ett avbräck för den svenska arbetsmarknaden.

Men för Malmö Airport bör det rimligen finnas en tillräcklig efterfrågan för att en fast förbindelse skall vara bärkraftig. Löneinkomsterna för personer som bor i Malmö-Lund och arbetar i Stockholm eller vice versa uppgår exempelvis till åtskilliga miljarder.

Återhämtningen för Malmö Airport har varit ojämn och inte alls i nivå med liknande flygplatser och idag är antalet passagerare under hälften av 2019. Under pandemin försvann dessutom många utrikeslinjer men den trenden är på väg att förändra med ett starkare utbud framöver.

”Behovet av inrikesrafik till Bromma kvarstår.” johan Eklund

När en så stor infrastrukturförändring sker hittar resenärer andra transportsätt och flyglinjer. Men det är inte så att passagerarna försvunnit, utan snarare möjligheten att resa smidigt till och från Bromma.

Det underliggande behovet av inrikestrafik till Bromma kvarstår och om marknaden stimuleras med utbud så kommer passagerarsiffrorna återigen stiga på Malmö Airport.

Sydsvenska Handelskammarens samlade bedömning är att det finns en tillräcklig latent efterfrågan för att en ny förbindelse skall vara bärkraftig. Personligen ser jag hoppfullt på saken och betraktar det som en tidsfråga innan det kommer någon aktör initierar en ny linje. Om eller när så sker bör det applåderas.

Professor och vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Redaktionens fotnot: Stockholms stad har sagt upp det avtal som ger Swedavia rätt att bedriva flygtrafik på Bromma. Regeringen har dock sagt nej till en nedläggning.