Startup tågar mot lönsamhet

IoT-bolaget Sensative blir ”med 99,9 procents säkerhet” lönsamt i år, tack vare skalbara affärer med tågoperatörer och flygplatser. – Bara en ny pandemi kan stoppa oss, säger grundaren Mats Pettersson.

Se här. En startup inom IoT-sensorer som är på väg mot lönsamhet på sista raden.

Före coronautbrottet var Mats Pettersson helt övertygad om att Sensative i Lund skulle nå lönsamhet under 2021. Han blev motbevisad när flera stora kundavtal, bland annat med Amazon i USA, dog force majeure-döden.

Sensative, Mats Pettersson

– Jag har lärt mig den hårda vägen att man aldrig kan vara helt säker. Men med befintlig orderstock är vi lönsamma under 2026, säger Mats Pettersson som är grundare och teknisk chef.

Hösten 2024 beskrev Rapidus Sensatives nystart med fokus på tillväxt och lönsamhet. Stort hopp sattes till en då pågående upphandling i England värd 60 miljoner kronor. Lundabolaget vann upphandlingen och levererar nu bland annat mer än 36 000 sensorer till tågbolaget London North East Railway (LNER).

– Vi levererar ett komplett system med ett LoRa-nät, sensorer som kommunicerar med en gateway och kopplar upp mot vår plattform Yggio, som i sin tur kommunicerar med deras affärssystem.

Se i realtid vilka tågsäten som används

Poängen för tågbolaget är att i realtid kunna se vilka säten som inte bara bokats utan faktiskt används. Med den kunskapen kan bolaget både öka tillgängligheten och själva tjäna mer pengar genom ökad effektivitet.¨

Sensatives tågsensor

Men Sensatives teknologi kan inte bara användas i tåg. Bolaget inriktar sig till exempel också på lösningar för detektering av vattenläckage och mäta användningen av kontorsplatser. Man har också ett pilotprojekt igång med en flygplats i Toronto, där de har installerat spårare på alla bagagevagnar, rullstolar och barnvagnar.

– Om projektet går vidare till nästa steg så ska vi titta på allt annat som behöver digitaliseras på flygplatser. Det kan vara allt från mäta luftkvalitet eller spåra personal till att visa när toaletterna städades, säger Mats Pettersson.

Liksom i tågen levererar Sensative här ett komplett system, från sensorer till plattform, som kan skalas upp även med produkter från andra tillverkare.

– Det är det som är beautyn med vår plattform, säger Mats Pettersson.

Brittisk tågfusion gör kunden större

Det är dock i tågen där han och vd Johan Frilund ser allra störst tillväxtpotential. LNER, som ägs av brittiska staten, kommer framöver att slås samman med ett antal andra tågoperatörer och bilda Great British Railways.

– Nu levererar vi till 36 000 säten. Great British Railways kommer att ha 500 000 säten, vilket ger en potential för oss på 750 miljoner kronor. Och vi är redan i kontrakt med dem. Så det är en viktig affär som vi kommer att skala på, säger Johan Frilund.

Johan Frilund

När Rapidus pratade med honom i oktober 2024 hoppades han att de pengar som bolaget då tagit in skulle räcka fram till att LNER var färdiga med sin upphandling. Så blev det inte och sedan dess har Sensative tagit in ytterligare totalt cirka 9,5 Mkr i två rundor.

Nu är Johan Frilund återigen hoppfull att bolaget ska klara sig utan ytterligare tillskott.

– Vi hade ett utmanande första halvår förra året och sedan en tillväxt i andra halvåret som var mycket bättre. Men vi hamnade på 30 miljoner kronor. I år har vi en budget på 90 miljoner. Den här affären står för ungefär 55 procent av det, säger han och fortsätter:

– Vi är lönsamma 2026 på net profit-nivå. Vi har positivt kassaflöde genom året som det ser ut. Vi har kommit ur skuggornas dal och det ser riktigt bra ut framöver.