Carbiotix i konkurs 

Carbiotix i Lund avnoterades från Spotlight Stock Market i slutet av förra året. Nu är bioteknikbolaget försatt i konkurs.

– Jag har haft initiala diskussioner med bolagets ledning och jag ser ingen förutsättning att driva bolaget vidare, säger Patrik Kalman, konkursförvaltare på advokatbyrån Trägårdh.

Patrik Kalman

– Det här handlar om ren avveckling där vi säljer bolagets tillgångar.

Carbiotix grundades av Kristofer Cook 2014 och är sprunget ur forskning på Lunds universitet. Bolaget utvecklade teknik och tjänster för att göra prebiotiska och tarmhälsofrämjande ingredienser av växtbaserade restströmmar, främst för livsmedelsindustrin.

Bolaget noterades på Spotlight hösten 2019 och börsresan varade i drygt sex år. Enligt sidan Börsbolag(punkt)se hade Carbiotix fler än 1500 aktieägare på Nordnet och Avanza.

Inom kort säljs Carbiotix tillgångar på auktion.

Senast Rapidus skrev om Carbiotix var i slutet av förra året då flera av Lunds life science-bolag verkade släppa hoppet om börsen som källa till riskkapital. Läs artikeln här: