onsdag 22 april 2026

Günther Mårder lämnar Spotlights styrelse

Finansprofilen Günther Mårder lämnar Spotlight Groups styrelse. Han har avgått från en rad styrelser sedan han i fredags häktades misstänkt för grovt insiderbrott.

Den Malmöförankrade finanskoncernen Spotlight Group har storstädat genom försäljning av flera dotterbolag och ridit ut de senaste årens finansiella isfrossa.

Günther Mårder

Men efter bara en kort tids andrum kommer nästa smäll. Spotlight meddelar nu att styrelseordförande Günther Mårder lämnar bolagets styrelse på egen begäran.

Günther Mårder, som gjort sig känd som ”Sveriges snålaste man”, sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott i bolaget Raysearch, vars styrelse han också har lämnat. Han förnekar brott.

Rapidus har sökt Spotlights vd Peter Gönczi, men han är inte tillgänglig. Spotlights kommunikationschef Niclas Lindstrand skriver i ett sms:

“Vi kan bara konstatera att Mårder lämnar styrelsen. Det finns ingenting som tyder på att misstankarna har med Spotlight Group att göra och i övrigt har vi inga kommentarer eftersom vi bara vet vad vi har kunnat läsa i media.”

Sara Uhlén har utsetts till Spotlights styrelseordförande fram till årsstämman, som planeras att hållas den 13 maj.

Martin Linderoth
