Holländsk investerare till Malmö 

Sydsvenska bolag lockar till investeringar. Det säger den tidigare affärsutvecklingschefen på Mellby Gård, Filip Schager, som nu tar holländska Standard Investment till Malmö.

Standard Investment är den senaste i raden av private equity-aktörer att etablera sig på den svenska marknaden. Detta trots att, som Filip Schager uttrycker det, investeraruniversumet är trångt med många aktörer.

Filip Schager

– Men vi ser en lucka för investeringar i mindre bolag, från 200 miljoner kronor i omsättning och en bit uppåt. Vår modell bygger på att vi inte bara kommer in med kapital, utan arbetar operativt sida vid sida med entreprenörer, ledningsgrupper och samägare i de verksamheter vi investerar i.

Standard Investment har funnits i drygt 20 år och har idag kontor i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn och snart även i Madrid. Filip Schager har fått ansvaret att bygga upp verksamheten i Malmö.

Den svenska expansionen följer Standard Investments princip att bygga lokal närvaro nära de bolag man investerar i.

– Södra Sverige, från Stockholm och söderut, utgör ett särskilt attraktivt område för vårt fokus på segmentet för mindre och mellanstora företag, med cirka tre fjärdedelar av landets BNP samt en hög koncentration av medelstora bolag utanför storstadsregionerna, säger Filip Schager.

– Vi arbetar relationsdrivet och det finns en hög densitet av intressanta bolag i Skåne och Småland.

Med nya miljarder

Bolaget förvaltar ungefär 3,3 miljarder kronor. Teamet består av 30 personer som förvaltar en portfölj med 24 bolag, däribland danska reformer pilates-kedjan Energii med verksamhet i Sverige, offshore access-bolaget Ampelmann och pubkedjan The Old Irish Pub.

Sverigeetableringen sammanfaller med den nyligen genomförda stängningen av Standard Investments femte fond på 150 miljoner euro, 1,7 miljarder kronor, vilket tillför nytt kapital för investeringar i Sverige.

– Den femte fonden ska köpa in sig i 10-15 bolag. Jag vågar inte säga exakt men hoppas att kanske ett till tre av dessa blir svenska bolag.

Filip Schager har en mångårig bakgrund på Rune Andersson-ägda investeringsbolaget Mellby Gård, där han slutade i mars för att gå till Standard Investments.

– På Mellby Gård arbetade jag med investeringar och affärsutveckling, bland annat inom Söderberg & Haak och Oscar Jacobson. Jag arbetade också mycket med vattenreningsinvesteringar och satt med i flera styrelser.