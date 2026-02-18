Kirurgisk symaskin i final

Suturion är mitt uppe i en finansieringsrunda. Samtidigt kan Lundabolaget prisas för sin handdrivna symaskin för kirurgiskt bruk. – Det betyder väldigt mycket, säger vd Paan Hermansson.

Suturion grundades i Lund 2018 och har utvecklat en handdriven symaskin som ska användas för att sy ihop bukväggen efter kirurgi.

Innovationen har utvecklats vid Helsingborgs Lasarett och drivs nu vidare av medtech-bolaget.

Suturion är en av tre finalister i Medtech4Health Innovation Award. Priset belönar de som har utvecklat och implementerat innovativ medicinteknik i vård och omsorg, som bidrar till ökad patientnytta och en mer effektiv hälso- och sjukvård.

Paan Hermansson

– Det betyder väldigt mycket för oss. Det är roligt att uppmärksammas positivt inför patienter och vården, samt för vår styrelse och för våra ägare, säger Suturions vd Paan Hermansson.

Suturion är mitt uppe i lanseringen av sitt verktyg i Europa, USA och Mellanöstern. Parallellt är bolaget inne i en kapitalanskaffningsrunda. Rapidus har tidigare rapporterat att målet är att ta in 15 miljoner kronor från befintliga ägare. Men planerna har ändrats något.

– Vi får in två tredjedelar från befintliga ägare. Anledningen till att vi inte får in hela beloppet från befintliga ägare är att våra storägare Almi och LU Ventures inte investerar i så här sena skeden. Vi stänger rundan sista veckan i mars.

Medtech4Health Innovation Award avgörs på Vårdarenan i Stockholm den 14 april. Övriga finalister är healthtech-bolaget Geras Solutions och medicinteknikbolaget Nil Medical. Vinnaren belönas med 100 000 kronor.