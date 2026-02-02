Kinhult lämnar Möllerströmbolag

Två av tre styrelseledamöter hoppar av från Sensodetect, däribland ordförande Pia Kinhult. Bolaget saknar nu en fungerande styrelse. Frågetecken hopar sig efter tidigare ordförande Johan Möllerström.

Skandalen runt Intellego och Johan Möllerström kan vara på väg att skörda ytterligare ett skånskt offer. Strax före jul försattes potatisdrycksbolaget Dug i konkurs i svallvågorna av härvan. Nu skakar det i Spotlight-noterade Sensodetect.

När Intellego-skandalen briserade i höstas var Johan Möllerström ordförande i Sensodetect. Men det var inte första gången han och bolaget var i blåsväder.

2022 var Johan Möllerström misstänkt för insiderbrott i just Sensodetect, men förundersökningen lades ner. I samma veva dömdes bolagets tidigare ordförande, Per-Ola Rosenqvist, för att ha läckt och själv handlat på insiderinformation om Sensodetect.

I december lämnade Johan Möllerström alla sina styrelseuppdrag, inklusive i Sensodetect.

– Jag har fortfarande förtroende för honom, men det skulle bli en belastning för bolaget att ha honom kvar under rådande omständigheter, sa Sensodetects vd PA Hedin till Rapidus i samband med det.

Pia Kinhult & Tore Robertsson (AI-genererad bakgrund)

Styrelseproffset och tidigare moderata regionpolitikern Pia Kinhult, som vid den tidpunkten hade suttit i Sensodetects styrelse i mer än fem år, tog i december över som ordförande efter Johan Möllerström. Men nu avgår alltså även hon på egen begäran, tillsammans med ledamoten Tore Robertsson.

Kommunikationsbrist

– Jag fick ingen information annat än via deras advokat. Vad jag har hört efteråt när jag har pratat med den kvarvarande styrelseledamoten är att de tyckte att det var kommunikationsbrist mellan mig och styrelsen, och att de hade haft meningsskiljaktigheter i styrelsen som de inte tyckte gick att lösa. Men det är som sagt andrahandsinformation, säger PA Hedin nu till Rapidus.

Då bolaget efter avhoppen endast har en styrelseledamot uppfyller man inte kraven på styrelsens sammansättning och har kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 19 februari.

Vad blir konsekvensen om situationen inte löses då?

Per-Anders Hedin, vd Sensodetect

– Jag tycker inte att vi ska spekulera i worst case-scenarion. Vi är naturligtvis förberedda på olika scenarion. Det vi nu aktivt jobbar för är naturligtvis att säkra bolagets styrning via styrelsen och hitta nya styrelsekandidater via aktieägarna. Och sen fokuserar jag vidare på att försöka driva företaget framåt, säger PA Hedin.

Rapidus har sökt Pia Kinhult för en kommentar.

