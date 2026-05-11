Ny VC-backning för nanobolaget

Nanoteknikbolaget Hexagem gör sin första större investeringsrunda och tar in 35 miljoner kronor. Därmed får Lundabolaget för första gången riskkapital utöver Almi på ägarlistan.

Pengarna i den nya rundan kommer Almi Invest, LMK Forward, European Innovation Council Fund (EIC) samt en mindre del från S-E Bankens Utvecklingsstiftelse. Därutöver deltog befintliga ägare med 10 procent.

Grundaren professor Lars Samuelson är tillsammans med Almi Invest största ägare, med LMK Forward och EIC strax där bakom. Utöver Almi Invest hade Hexagem tidigare inga VC-aktörer på ägarlistan och vd Mikael Björk välkomnar förändringen.

– Tills för ett par dagar sedan hade vi bara tagit in 6 miljoner i kapital och resten, typ 10 gånger mer, i EU-bidrag och liknande. Nu finns det lite kapital bakom och fler som kan stötta upp, givet att vi möter våra milestones förstås. Det känns betydligt tryggare.

Från kraftelektronik till mikro-LED

Hexagem bytte för några år sedan fokus, från kraftelektronikmarknaden till mikro-LED, det vill säga tekniken bakom avancerade displayer som smarta glasögon.

– Det ligger inte riktigt i planen, men det finns väldigt stort intresse för mikroledare för optisk kommunikation, alltså chip-to-chip-kommunikation. Det är möjligt att vi kikar åt det hållet också. Men huvudfokus är ju display, säger Mikael Björk.

Pengarna från den nya rundan räknar han med ska räcka 18-24 månader och de ska användas för att skala upp tekniken till industriell produktion.

Sälja tekniken på licens

– Vi tänker att redan under den här tiden få till utvecklingsprojekt med stora displaytillverkare så att det kan ge oss intäkter. Tanken är inte att vi ska producera produkterna utan att de stora företagen tar licenser. Möjligtvis att vi lägger ut det på en foundry (kontraktstillverkare, red), men inte att vi själva bygger upp en park med dyra maskiner.

Hexagem är ett av bolagen vars teknik bygger på grundforskning ledd av professor Lars Samuelson vid Lunds universitets forskningscenter Nanolund. Bastekniken är en ny och effektivare variant av halvledarmaterialet galliumnitrid, GaN, kallad indiumgalliumnitrid.

Rapidus berättade i september i fjol att flera nanotkenikföretag i Lund söker penger men att investerarna förhåller sig avvaktande till sektorn. Hexagems emission är därmed ett trendbrott. Läs artikeln här.