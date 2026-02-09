Yazen blir allt tyngre

Viktminskningsbolaget Yazen i Malmö rider på vågen med fetmaläkemedel och intäkterna rusar till rekordnivåer. Men framgången kostar stora investeringar i marknadsföring.

Totalt köpte svenskarna viktminskningsmedicin för nära på 2,3 miljarder kronor via svenska apotek i fjol, en nästan tripplad summa jämfört med året innan. Det rapporterar tidningen Dagens Medicin.

Fredrik Meurling

Siffrorna baseras enbart på försäljning via svenska apotek. Många svenskar köper obesitasläkemedel från utländska apotek, bland annat via en tjänst som Yazen har.

Färska siffror visar att Yazen lägger ett rekordår bakom sig. För 2025 landade omsättningen på 330 miljoner kronor, en ökning med 87 procent jämfört med året innan. Däremot har rörelseresultatet tappat från minus 42 Mkr till minus 74 Mkr.

200 Mkr till marknadsföring i år

– Det beror på att vi har satsat väldigt mycket pengar på marknadsföring och marknadsdriven tillväxt. Marknadsföring är även en stor kostnadspost innevarande år, vi räknar med att lägga omkring 200 miljoner kronor på marknadsföring, säger Yazens vd Fredrik Meurling.

Yazens affärsmodell går ut på att överviktiga personer kostnadsfritt genomgår provtagning och får en diagnos. Kunden ordineras viktminskningsmedicin och därefter betalar patienten en fast månadsavgift för digital livsstilscoachning för att lära sig att leva hälsosammare.

Obesitas är kroniskt och många patienter stannar kvar länge i behandling. I slutet av förra året hade Yazen 37 000 aktiva kunder. I slutet av det här året räknar Fredrik Meurling med att ha en kundbas på 50 000 personer.

Men den stora knäckfrågan är när bolaget når lönsamhet.

”Vår ambition är att bli ett av de stora varumärkena i Europa.” fredrik meurling

– Om två till tre år. Hade vi varit verksamma enbart i Sverige så hade vi redan varit lönsamma med en stabil tillväxt. Men vår ambition är att bli ett av de stora varumärkena i Europa.

Yazens huvudmarknader är Sverige, Norge och Holland. Bolaget har även verksamheter i Norge, Danmark, Tyskland, Spanien, England och Schweiz. De tre sistnämnda är inne i en tidig fas.

Sedan starten 2021 har Yazen tagit in omkring 272 miljoner kronor. För att växa ytterligare genomförs en serie B-runda på 320 till 370 miljoner kronor.

– Rundan genomförs under hösten för att fortsätta tillväxten på våra kärnmarknader. Målet för 2026 är att nå en omsättning på en halv miljard, säger Fredrik Meurling.

Yazen är grundat av Meurling själv, serieentreprenören Magnus Nyhlén, teknikchefen Otto Bretz och läkaren Martin Carlsson. Gänget har tidigare startat och byggt upp nätläkaren Min Doktor och den digitala specialistkliniken Blodtrycksdoktorn.

Bland storägarna finns Fåhraeus Startup and Growth, Luminar Ventures, finska Evli Growth Partners, schweiziska Helsana Health Invest, samt grundarna själva.