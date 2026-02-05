P-appen från Lund nära 2 miljarder

Lundabolaget Parksters affär växer snabbt, drivet av expansion i Europa. — Vi har ingen ambition att sakta ner tempot, säger Lars Andersson till Rapidus.

Parkster är en av pionjärerna inom digitala parkeringslösningar där användaren betalar genom en app eller ett sms. Idag är bolaget en av marknadens största aktörer.

Lars Andersson

Parkeringsbolagen agerar som en mellanhand mellan den som parkerar och den som äger parkeringsplatsen. Parksters omsättning passerade 2023 för första gången miljarden och sedan dess har den nästan dubblerats.

De preliminära siffrorna för 2025 pekar mot en omsättning på nästan 1,8 miljarder kronor och ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 52 miljoner.

— Det är vårt fotavtryck på marknaden men vi tittar mer på nettointäkten, som vi har ökat med över 25 procent under 2025, säger Lars Andersson vd på Parkster.

Nettointäkten speglar Parksters affär bättre då större delen av bolagets omsättning är parkeringsavgifter som passerar genom bolaget till markägare och kommuner.

20-procentig lönsamhet

Lars Andersson vill inte berätta hur stor nettointäkten var 2025, men enligt Rapidus beräkningar utifrån tidigare årsbokslut kan den för 2025 uppskattas till cirka 250 miljoner kronor. Det är i relation till den siffran man ska se reslutatet på 52 Mkr.

Bolagets intäkter kommer alltså huvudsakligen från de extratjänster en kund kan välja att köpa utöver parkeringsavgiften. Någon generell avgift tar bolaget inte ut, men Lars Andersson har noterat att allt fler nu väljer att betala extra för funktionerna som erbjuds i premiumtjänsterna. Det kan till exempel vara påminnelse om att parkeringstiden löper ut och överbetalningsskydd.

— Jag är väldigt nöjd med den position vi tagit på marknaden. Vi är tydliga med att vi alltid ger användarna val. Många är inte medvetna om att de ofta betalar upp till 15 procent i extra avgifter hos andra aktörer, säger Lars Andersson.

Förutom Sverige är Parkster etablerade också i Tyskland och Österrike och det är framför allt där tillväxten skedde under förra året.

— Varumärket börjar bli känt och vi finns i ungefär 750 städer i Tyskland. Vi växer väldigt bra där, säger Lars Andersson och tillägger att digitaliseringen ännu inte kommit lika långt i Tyskland som i Sverige, vilket ger stor potential framåt.

Fler marknaden i kikaren

Han avslöjar att Parkster nu sneglar mot fler europeiska marknader, men vill inte berätta vilka – bara att de är ”hyfsat närliggande”.

Trots den internationella framgången poängterar Lars Andersson att bolaget står stadigt i Skåne.

— Även om vår största tillväxt sker på den europeiska marknaden klappar hjärtat i Parkster fortfarande i Lund. Det är härifrån vi leder vår innovation och det är här vi fortsätter att investera tungt, säger Lars Andersson.

Ska anställa 35-45 personer

För att fortsätta tillväxten ökar Parkster kapaciteten över hela organisationen. Under 2026 planerar bolaget att anställa mellan 35–45 personer till teamet. Expansionen handlar både om att stärka nuvarande drift och att satsa på nya innovationsprojekt.

— Vi har ingen ambition att sakta ner tempot. Vi ser fortsatt tillväxt, är snart över 100 anställda och närmar oss en omsättning som övergår 2 miljarder.

Når ni 2 miljarder i omsättning under 2026?

— Det är inte omöjligt. Det bör bli där i trakterna i alla fall, säger Lars Andersson.

Parkster grundades 2010 i Lund av Henrik Hallgren, som 2022 lämnade vd-rollen till Lars Andersson för att istället bli styrelseordförande. Henrik Hallgren är fortsatt största ägare, följt av Tepe-familjen Eklund och medgrundaren, Anders Davoust.