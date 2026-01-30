Vad händer med 6G?

6G-standardiseringen närmar sig och för Beammwave är det en chans för ett rejält genombrott. Samtidigt har nya potentiella marknader öppnats för deeptech-bolaget. Det berättar Stefan Svedberg, vd och medgrundare, när han gör comeback i Rapidus podd Lejonkulan.

6G-utrullningen beräknas ta fart kring år 2030 och den föregås, precis som tidigare generationsskiften, av ett brett samarbete för att standardisera tekniken. Det sker inom 3GPP, eller The 3rd Generation Partnership Project.

– Man sitter nu och skriver spesarna och vi deltar i det här arbetet. Vi steppar upp våra ambitioner, här gäller det nu att påverka standarden i en fördelaktig riktning för oss, säger Stefan Svedberg till Jan Dahlqvist i Lejonkulan.

Samtidigt öppnas nya tillämpningar för Beammwaves digitala beamforming, i skuggan av Ukraina-kriget och ökade globala spänningar.

– Vi kan göra mer robust kommunikation som är svårare att spåra, störa och avlyssna därför att du riktar energin och sänder inte i alla riktningar. Så marknaden växer i tillämpningar och relevansen ökar, säger Stefan Svedberg.

När han först gästade Lejonkulan för 20 månader hade Beammwaves aktie gått kräftgång under en längre period. Sedan började återhämtningen och kursen toppade nästan i nivå med teckningskursen på 15,85 kronor.

Men i höstas halverades den igen efter ett pressmeddelande om en kraftigt rabatterad nyemission. Emissionen övertecknades, men hur påverkar kursförändringarna verksamheten?

Följ Lejonkulan på Spotify, Apple Podcaster eller lyssna här: