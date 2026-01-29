”Kabel från norr frälser inte Skåne”

Sammanslagna elområden eller kraftigare kablar från norr är inte lösningen som ska ge skåningarna billigare el. Det sade Claes Hemberg när han gästade Rapidus fullsatta frukostevent på torsdagen. ”Lösningen är en annan”.

Claes Hemberg är numera energiekonom på Nibe men kanske mest känd från sin tid som profilerad sparekonom på Avanza.

Ett energifyllt samtal på scenen hos Rapidus partner Danske Bank med chefredaktör Gunnar Wrede tog utgångspunkt i hans senaste bok ”Elfeber”.

Gunnar Wrede & Claes Hemberg

– Nästa våg av förändring i ekonomin tror jag är just elektrifieringen. Den hjälper inte bara klimatet, den hjälper ny teknikutveckling och framförallt hjälper den ekonomin. För hushåll, för industri, för samhället kommer elektrifieringen bli en riktigt bra skjuts.

Trots att fokus i debatten ofta hamnar på hållbarhetsfrågor menar Claes Hemberg att det primärt är ekonomin som driver på omställningen, från fossil energi till el.

– Elen är mycket billigare att producera. Den är enklare att distribuera, den är mer förutsägbar, den är enklare att använda med mjukvara. Den har alla fördelar som vi letar efter. Så jag skulle säga att el är självklart ur ett ekonomiskt perspektiv, även utan att tänka på miljöaspekter.

”Sverige borde bli mer kinesiskt orienterat”

Gunnar Wrede undrade hur fort den här förändringen går. I Kina går den fantastiskt fort, i USA väldigt långsamt och i här hemma går det ”ganska fort” blev Claes Hembergs svar.

– Även om jag tycker att vi slarvat lite grann, för vi var långt före i elektrifieringen tack vare vattenkraften. Vi har sedan tappat tempo för att vi inte är lika duktiga på datorer och mjukvara som Kina är.

Att Kina ligger många år före i teknikutvecklingen på det här området gör att vi måste våga samarbeta mer, menar Claes Hemberg.

– Kina går elvägen och USA går oljevägen. Sverige borde ju då bli mer kinesiskt orienterat, kan man tycka. Men vi blir ju rädda när politik och annat blandas in.

Han vill ta lärdom av 1980-talet då svenska och europeiska industriföretag åkte till Kina för att bilda joint ventures med kinesiska företag.

– Jag tror att vi får se en våg av det omvända. Vi behöver ta hit kinesiska bolag och bilda joint ventures med dem här i Europa för att bli bättre på att utveckla tekniken. Vi har mycket att lära. Så var inte så rädda för kinesiska bolag, det jag vill säga.

Mer skånsk småskalig elproduktion

Men i Skåne handlar el-debatten snarare om orättvis prissättning kopplat till elprisområdena och bristande utbyggnad av överföringskapaciteten från den storskaliga produktionen i norr.

Claes Hemberg menar att skåningarna inte ska vänta på att utbyggd infrastruktur ska frälsa dem. Att lägga kablar är dyrt, konstaterade han. I stället ligger svaret bland annat i mer lokal produktion, både hos hushåll och företag, i takt med att exempelvis solcellsteknologi blir allt billigare.

En annan del av svaret ligger i ett effektivare utnyttjande av det nät som vi redan har med hjälp av batterier och mjukvara som hjälper oss att optimera förbrukningen. Men det handlar inte om att vi ska använda mindre el, underströk Claes Hemberg.

– Vi kommer att få mer lokalproducerad el och mer flexibel användning som gör att vi kan använda elnäten inte bara klockan åtta på morgonen utan hela dygnet. Det handlar om att använda näten på ett mer modernt sätt.

Claes Hemberg

De stora elbolagen kommer därmed att tvingas till förändring, tror han.

– Det påminner om hur de stora bankerna var på 80-talet. Man har inte konkurrens och lever i monopolställning. De kommer att få mer konkurrens och myndigheterna försöker skruva till det litegrann, men det går långsamt. Det är synd för det finns mycket pengar att spara på en snabbare förändring.

Att slå samman de fyra elprisområdena tror han däremot inte på.

– Det är ungefär som att bestämma att vi ska ha samma pris på slalomskidor överallt. Det blir en statlig kontroll och det är inte det bästa sättet att bygga ett samhälle, utan vi måste låta priserna variera utifrån utbud och efterfrågan.

Claes Hemberg efterlyste breda och långsiktiga uppgörelser kring energipolitiken.

– När vi talar om energipolitik är det 50, 60, 70 års perspektiv eller till och med 100 år i vissa frågor. Jag tror att vi kommer till en form av kris som påminner om pensionskrisen. På 90-talet hade vi en pensionsöverenskommelse och det liknar det man behöver göra nu. Jag tror att ekonomin kommer att tvinga politikerna dit.

Gunnar Wredes avslutande fråga om vilket av partierna som har den bästa energipolitiken fick ett retorisk svar av Claes Hemberg:

– Kan ni beskriva skillnaden på dem?

Kolla mingelbilderna från eventet, tagna av Rapidus fotograf Kristoffer Lindblad.