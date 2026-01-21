Dags att omskola spelutvecklare

Jobbslakten på Massive och Sharkmob i Malmö har gjort en lång rad spelutvecklare arbetslösa. Ett program för att få dessa att stanna i staden kan innebära omskolning till andra branscher. Rapidus vet hur många de är.

Malmös framgångsrika spelsektor har genomgått ett stålbad. Spelindustrin i staden har lockat utvecklare från över 80 länder. Men ekonomiska utmaningar, minskade investeringar och AI-relaterade omstruktureringar har gjort att många spelutvecklare förlorat sina jobb.

Enligt branschorganisationen Game Habitat minskade antalet anställda i spelindustrin i Skåne och Blekinge med 5 procent till 1 685 under 2025. 95 procent av de anställda finns i Malmö.

Nyligen framkom att även Sharkmobs vd och medgrundare, Fredrik Rundqvist, lämnat företaget och med honom ännu en av grundarna, Martin Hultberg.

– Det rör sig om cirka 200 till 250 individer som förlorat sina jobb, framförallt från Sharkmob, Massive och Avalance. Sedan finns det ett mörkertal med individer från mindre spelföretag som är svårt att uppskatta, säger talangutvecklaren Måns Billing på Game Habitat.

Program mot kompetensflykt

För att inte kompetensen ska fly staden har Game Habitat startat Launchpad, ett stödprogram för de spelutvecklare som har förlorat sina jobb. Bakgrunden till satsningen är övertygelsen om att Malmö kan fortsätta vara ett framgångsrikt kluster för spelbolag.

Innan fjolårets slut hölls ett första möte där 140 uppsagda personer närvarade. De fick information om allt från arbetstillstånd, a-kassa och hur man startar företag.

Måns Billing

– Launchpad har två syften. Det första är att samla ihop alla som drabbats för att se vilka behov dessa har och hjälpa dem vidare, antingen för att de ska hitta ett nytt jobb eller om de vill starta eget eller utveckla ett eget spelprojekt. Det andra syftet har mer fokus på just de som vill starta eget spelbolag, säger Måns Billing.

– Vi har sett hur vindarna blåser och började därför planera det här programmet för ett år sedan. Om vi skulle se större uppsägningar, som nu, så ville vi vara förberedda. Och lyckas vi behålla kompetensen så finns det personer att anställa om vindarna vänder.

Stödprogrammet finansieras av Region Skåne som har gått in med 350 000 kronor och av Malmö stad som gått in med 150 000 kronor. Malmö stad skjuter till ytterligare 150 000 kronor för 2026. Då landar totalbudgeten alltså på 650 000 kronor.

Räcker pengarna?

– Summan matchar insatsen relativt väl. Vi skapar möten, evenemang, pekar folk i rätt riktning och inspirerar. Staden har dessutom avsatt mer finansiering för att vidareutveckla nystartade spelföretag och i förlängningen kan de personer som nu tar del i Launchpad också ta del av den kommande satsningen.

Omskolning kan bli aktuellt

En annan möjlighet är att uppsagda och varslade personer söker sig till andra branscher i regionen. I slutet av februari hålls en ny träff inom ramen för Launchpad, då tillsammans med Open Tech som är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation/klusterorganisation som samlar techaktörer i Skåne (tidigare Mobile Heights).

Jessica Pålsson

– Det är ett event som riktar sig mot näringslivet för att informera hur techbranschen kan ta del av spelbranschens kompetens och konkret överföra den på andra sektorer. Det finns alltså möjligheter för spelutvecklare att bredda sig inom tech och det här blir en brygga mellan branscherna, säger Open Techs kommunikationschef Jessica Pålsson.