Nyttigare ost med nanokapslar

Alldeles för lite av tillsatta näringsämnen tas upp av kroppen. Med en ny nanokapsel vill Malmöbolaget Green Bio Nourish öka näringsinnehållet i ost och andra livsmedel.

Från början skulle forskarna Rita Del Giudice och Marité Cárdenas utveckla en vegansk ost med högre näringsinnehåll än andra veganska ostar. Men under utvecklingen upptäckte de att metoden med nanokapslar som de utvecklat kunde appliceras på betydligt fler livsmedel än bara ost.

Marité Cárdenas & Rita Del Giudice

Under snart fyra år har de utvecklat sin nanokapsel och i somras hade forskningen kommit så långt att de bildade bolaget Green Bio Nourish (GBN).

Kapslarna är gjorda av protein och fett, i vilka olika näringsämnen kan tillföras. Kapslarna kan sedan tillsättas i olika livsmedel såsom mjölk, yoghurt eller juice. Det unika med just GBN:s kapsel är att den inte bryts ner förrän den nått tarmarna, där det allra största näringsupptaget sker.

— De flesta tillskott vi får i oss tas inte upp av kroppen för de bryts ner redan i magsäcken, säger Rita Del Giudice, som arbetar vid insitutionen för biomedicinsk vetenskap på Malmö universitet.

Utvecklingen har skett i universitets laboratorier där Rita Del Guidice och Marité Cárdenas arbetat tillsammans. Med i grundarteamet är även Anja Leissner som är styrelseordförande.

Patent på gång och pilot för massproduktion

Nanokapseln är utvecklad och inväntar nu godkänd patentregistrering på flera håll i världen: Europa, Storbritannien, Indien, USA och Kanada. Planen är att licensiera ut tillverkningen av kapseln till matproducenter som därmed ska kunna öka näringsinnehållet i sina produkter.

Men innan GBN kan få en kund på kroken behöver produktionen pilottestas i större skala. För det söker bolaget nu ”mjuk finansiering”, alltså bidrag, för att kunna genomföra piloten under året.

— Vår huvudprodukt är redan utvecklad, nu måste vi se hur kostnaderna för produktionen kan se ut. Men vi hoppas att ha vår första kund vid slutet av året.

Hur marknaden och intäkterna kan se ut på sikt vill Rita Del Giudice inte säga innan pilottesterna är klara, men hon är trygg med hur näringskapseln från Malmö kan stå sig internationellt.

— Det finns några konkurrenter runtom i världen, men ingen gör det vi gör och på det sättet, säger Rita Del Giudice.