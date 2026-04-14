Samling för regellättnad

Frustrationen växer över regelverk som CSRD och GDPR. Men i EU-parlamentet finns en majoritet för lättnader, sa parlamentsledamot Jörgen Warborn vid ett besök i Malmö på måndagen.

Regelbördan urholkar konkurrenskraften för Europeiska företag. Det var en liten grupp företagsrepresentanter överens om vid en sammankomst på Sydsvenska Handelskammaren på måndagen.

EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) var inbjuden att vid ett informellt lunchmöte tala om EU:s aktuella frågor rörande handel och konkurrenskraft.

Med på mötet var bland andra Stefan Persson, vd för Sandberg Development, Jaana Nykänen, vd för spelbolaget Divine Robot och Jonas Bondesson Berg, försäljningschef på Resurs Bank. Värd var Handelskammarens vice vd Per Tryding.

Från vänster: Jonas Bondesson Berg, Jörgen Warborn, Jaana Nykänen, Stefan Persson och Per Tryding.

Samtliga pekar ut regelbördan som ett växande problem, inte minst GDPR och hållbarhetsrapporteringsreglerna inom CSRD, samt företagens tvång att vid vite svara på frågor från det offentliga. Jörgen Warborn är på samma linje:

– Vi har fått igenom en omnibus kring CSRD vilken backar de ursprungliga reglerna och skyddar mindre företag från att tvingas lägga stora resurser på en rapportering som inte löser några klimatproblem. Dessutom är en ny omnibus på gång för att förenkla GDPR, sa Jörgen Warborn.

EU:s omnibus-initiativ går ut på att minska den administrativa bördan och förenkla bland annat hållbarhetsrapporteringen för att därmed öka europeiska företags internationella konkurrenskraft.

Jörgen Warborn kan dock inte säga hur långt bort i tid det ligger med en GDPR-förenkling. Han står själv bakom ett förslag som fått majoritet i parlamentet – att företag ska få ersättning när de redovisar data till det offentliga.

En majoritet i parlamentet är dock ingen garanti för att ett förslag blir verklighet. Det ska vinna gehör i kommissionen och om just detta förslag gör det är i dagsläget oklart.

Trump, frihandel och kärnkraft

Läget med världshandeln berördes också och enligt Jörgen Warborn är USA:s protektionistiska hållning inte enbart en fråga om president Donald Trump.

– Joe Biden gjorde inte mycket för att lätta på protektionismen efter Trumps första mandatperiod. Dessvärre tror jag att det inte heller blir bättre efter Trump. USA:s protektionism har satt sig i bredare lager och kommer ta decennier att förändra.

Han pekar dock på den ljusa sidan av myntet, att just USA:s protektionism har gjort att Sverige kunnat skriva en lång rad bilaterala frihandelsavtal med andra länder.

Även energipolitiken kom på tal, en kär fråga i elområde 4. Och på lång sikt rådde enighet om frågans lösning: Det är kärnkraft som gäller.