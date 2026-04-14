Hon tar hem rekordorder

Cybersäkerhetsbolaget Advenica, med vd Marie Bengtsson, säkrar sin största order hittills. Aktien tog ett rejält glädjeskutt och nu siktar bolaget på att fortsätta växa i Malmö.

Malmöbaserade Advenica utvecklar krypteringsutrustning för säker kommunikation. Den nya ordern avser fortsatt utveckling av en krypteringsprodukt. Kunden är ”en svensk myndighet inom totalförsvaret”.

Affären löper till den fjärde kvartalet 2029 och är värd totalt 230 Mkr. Med andra ord är den ensam större än Advenicas årsomsättning 2025 som var 203 Mkr, eller annorlunda uttryckt värd i storleksordningen en kvartalsomsättning om året de kommande åren.

– Det ger oss en trygghet. Det vi vill uppnå med den här typen av kund är ju en långsiktig relation och just så ser den här affären ut. Att göra de här affärerna tar lång tid och nu kan vi fokusera på att leverera och på själva utvecklingsarbetet, säger vd Marie Bengtsson.

Förra året växte Advenica med 20 anställda och avsikten är att fortsätta växa i de befintliga lokalerna i Malmö.

– Utmaningen är att våga satsa och då hjälper ett långsiktigt avtal oss att vara trygga i det. Vi kommer ju att fortsätta expandera i den takt som behövs och vi tycker om att vara i den här delen av Sverige. Det är klart att det är svårt att hitta kompetens, men jag tycker nog ändå att vi har en bra utgångspunkt här nere. Det är utmanande men görbart.

Nyheten om jätteordern fick Advenicas aktie att ta ett skutt uppåt på First North, där den på tisdagsförmiddagen var upp med över 20 procent.

Räkna med fortsatt ryckighet

Bolagets aktiekurs har annars inte varit någon munter läsning för ägarna det senaste året, trots omvärldsläget som medfört ett ökat fokus på bolag verksamma inom försvarssektorn.

– Detta är den största order vi fått och det är klart att det ger effekt, men det gäller ju också att hålla i det. Vi är fortfarande en liten aktie och vi har en ryckig affär. Min målsättning är att bygga ett bra bolag som kommer att generera en bra aktie på sikt. Ju mer vi gör rätt saker desto stabilare kommer aktien att vara, men på vägen dit kommer vi nog att se en ryckighet, säger Marie Bengtsson.

