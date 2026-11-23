Ett nytt framtidslabb i Malmö ska hjälpa entreprenörer och småföretag med strategier och förändringsprocesser. Bakom satsningen står bland andra Media Evolution.
Nya Futures Lab etableras i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise och Malmö universitet. Labbet öppnar enligt planerna till våren.
– Det ska vara en resurs för små och medelstora bolag, forskare, studenter och entreprenörer för att arbeta med framtidsfrågor. De kommer att kunna använda labbet kostnadsfritt eller billigt.
Ett nytt framtidslabb i Malmö ska hjälpa entreprenörer och småföretag med strategier och förändringsprocesser. Bakom satsningen står bland andra Media Evolution.
Nya Futures Lab etableras i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise och Malmö universitet. Labbet öppnar enligt planerna till våren.
– Det ska vara en resurs för små och medelstora bolag, forskare, studenter och entreprenörer för att arbeta med framtidsfrågor. De kommer att kunna använda labbet kostnadsfritt eller billigt.
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