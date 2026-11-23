Ett nytt framtidslabb i Malmö ska hjälpa entreprenörer och småföretag med strategier och förändringsprocesser. Bakom satsningen står bland andra Media Evolution.

Nya Futures Lab etableras i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise och Malmö universitet. Labbet öppnar enligt planerna till våren.

– Det ska vara en resurs för små och medelstora bolag, forskare, studenter och entreprenörer för att arbeta med framtidsfrågor. De kommer att kunna använda labbet kostnadsfritt eller billigt.