Fastighetsbolaget Trianon fick en ny vd för första gången på 20 år när Petra Krüger efterträdde Olof Andersson i somras. Häromdagen lade hon fram sin första delårsrapport. – Det ser bra ut, säger hon.
Huvudägaren Olof Andersson satt i Trianons vd-stol från det att han köpte fastighetsbolaget 2006 och fram till i våras. Då tog han istället ordförandeklubban i samband med årsstämman.
Petra Krüger tillträdde som ny vd i augusti. Bakom sig har hon 30 år i fastighetsbranschen, varav 20 år i ledande b…
Fastighetsbolaget Trianon fick en ny vd för första gången på 20 år när Petra Krüger efterträdde Olof Andersson i somras. Häromdagen lade hon fram sin första delårsrapport. – Det ser bra ut, säger hon.
Huvudägaren Olof Andersson satt i Trianons vd-stol från det att han köpte fastighetsbolaget 2006 och fram till i våras. Då tog han istället ordförandeklubban i samband med årsstämman.
Petra Krüger tillträdde som ny vd i augusti. Bakom sig har hon 30 år i fastighetsbranschen, varav 20 år i ledande b…
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