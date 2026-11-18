Fastighetsbolaget Trianon fick en ny vd för första gången på 20 år när Petra Krüger efterträdde Olof Andersson i somras. Häromdagen lade hon fram sin första delårsrapport. – Det ser bra ut, säger hon.

Huvudägaren Olof Andersson satt i Trianons vd-stol från det att han köpte fastighetsbolaget 2006 och fram till i våras. Då tog han istället ordförandeklubban i samband med årsstämman.

Petra Krüger tillträdde som ny vd i augusti. Bakom sig har hon 30 år i fastighetsbranschen, varav 20 år i ledande b…