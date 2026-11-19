Konkurrensen om företagsförvärv är så hård att Volatis medgrundare Patrik Wahlén är osäker på om han hade gett sig in i branschen i dag. – Som investerare ska man söka sig dit andra inte är och just nu är det hård konkurrens om förvärven, sa han från scenen på Rapidus M&A-event på torsdagen.

Rapidus M&A-nätverk fortsätter att växa. På torsdagen var det dags för den fjärde nätverksträffen med ett fullspäckat scenprogram i samarbete med Vinge, Svensk Företagsförmedling, Deloitte, Danske Ba…