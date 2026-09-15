Helsingborg bjuder på upphandlingslunch

Helsingborgs stad vill se fler mindre lokala företag i sina upphandlingar. I en ny satsning bjuder kommunen på lunch för att öka kunskapen och sänka trösklarna.
Helsingborgs stad upphandlar varor och tjänster för mer än 3,5 miljarder kronor årligen.
I form av ett lunchmöte vänder sig kommunen nu till lokala företag. Ambitionen är enligt inbjudan att ”sänka trösklarna för att komma med anbud”.
– Vi kan se ganska tydligt att stora företag har enklare att gå in i upphandlingar. Men är man med…
Helsingborgs stad vill se fler mindre lokala företag i sina upphandlingar. I en ny satsning bjuder kommunen på lunch för att öka kunskapen och sänka trösklarna.
Helsingborgs stad upphandlar varor och tjänster för mer än 3,5 miljarder kronor årligen.
I form av ett lunchmöte vänder sig kommunen nu till lokala företag. Ambitionen är enligt inbjudan att ”sänka trösklarna för att komma med anbud”.
– Vi kan se ganska tydligt att stora företag har enklare att gå in i upphandlingar. Men är man med…
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