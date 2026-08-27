Smile byter halva styrelsen

Fyra ut och tre in. Så ser Life science-inkubatorn Smiles stora styrelserokad ut. – Med de nya ledamöterna stärker vi vår koppling till läkemedelsindustrin, säger Smiles vd Ulrika Ringdahl.

Smile tar in två externa ledamöter som enligt inkubatorn tillför perspektiv från den globala life science-industrin och Sveriges bredare innovationssystem. De är seniora experter från AstraZeneca och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

– Samtidigt tar vi in en ny styrelseledamot från Lunds universite…